Az MSZP és Horváth Csaba polgármester nem vették a fáradságot, hogy képviseltessék magukat a Civil Választási Bizottság ülésén – írja Hadházy Ákos.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Csak egy levelet küldtek, amelyben megerősítették, hogy a zuglói polgármester gyáva ahhoz, hogy előválasztáson mérettesse meg magát. Azt írták, hogy szerintük a Fidesz érdekeit szolgálja, aki ki meri hívni előválasztásra.

A leghatározottabb véleményem továbbra is, hogy az ellenzék részéről csak egy jelölt indulhat június 9-én. Megegyezés híján az előválasztást mindenképp meg kell, és meg is fogjuk tartani. Ha addig nem lép vissza, a szavazólapokon Horváth Csaba nevének is szerepelni kell, akkor is, ha azon nem mer elindulni.

Az MSZP egyenként máshol támogatja az előválasztást. Zuglóban az az egyetlen érvük ellene, hogy Horváthot 2019-ben megválasztottak. Ugyanez volt a korábbi MSZP-s képviselő, Tóth Csaba érvelése, akit aztán a zuglói választók elsöprő többséggel küldtek el az előválasztáson. Utána pedig ugyanígy tettek a Fidesz jelöltjével