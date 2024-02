Al Di Meola duplázik a Müpában

Al Di Meola duplázik Budapesten: a világhírű amerikai gitárművész már teltházas március 14-i estje után 16-án is fellép a Müpában, ahol másodszor akusztikus triójával fog műsort adni.

A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a második Al Di Meola-koncert intimebb, meghittebb hangzású lesz, mint a két nappal korábbi – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Míg Al Di Meola március 14-én Juan Carmona francia flamencogitáros, Michael Paouris görög gitár- és buzukivirtuóz, Peo Alfonsi olasz gitáros és Sergio Martínez spanyol ütőhangszeres társaságában lép színpadra, 16-án Alfonsival és Martinezzel ad elő akusztikus trióműsort. A Müpa kezdeményezésére az első koncerten fellépő tehetséges magyar gitáros, Mike Gotthard, azaz Gotthárd Mihály ez alkalommal is lehetőséget kap csatlakozni hozzájuk.

Al Di Meola minden idők egyik legsikeresebb gitárosa, aki pályafutása során számos elismerésben részesült. A hetvenes évek közepe óta tartozik a világ élvonalába, játszott a Return to Forever nevű legendás csapatban, első szólólemeze, a Land of the Midnight Sun 1976-ban jelent meg. A hetvenes évek végén zenélt először együtt Paco de Luciával, a flamenco spanyol mesterével és John McLaughlinnal, a Mahavishnu Orchestra gitárvirtuózával. Triójukkal a kilencvenes években is többször színpadra léptek, hatalmas sikerrel.

Számos alkalommal koncertezett Magyarországon, fellépett például a veszprémi ünnepi játékokon, a székesfehérvári Fezen fesztiválon, a paksi Gastroblues-on, Leslie Mandoki supergroupjában a Müpában, legutóbb pedig tavaly a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében.

Al Di Meola egyik mostani zenésztársa, Peo Alfonsi klasszikus gitár szakon végzett a Cagliari Konzervatóriumban, de hamar rabul ejtette a dzsessz. Al Di Meola World Sinfoniájához 2005-ben csatlakozott. A madridi születésű, sokoldalú Sergio Martínez mások mellett Paco de Lucía ütőhangszeresétől, Rubem Dantastól sajátította el mesterségét. A flamenco és a dzsessz mellett az afrolatin hagyományok és a hindu ütőhangszeres játék avatott ismerője – olvasható a közleményben.