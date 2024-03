Mi lesz a gyógyszerünkkel? Egy cégre bíznák a kórházi pirulák beszerzéseit

Egy központi szervezeti intézheti a bizniszt jövő januártól.

Teljesen átrendezheti a hazai gyógyszerpiacot egy új kormányrendelet, amely egy szereplőre bízná a kórházakban alkalmazott nagy értékű orvosságok beszerzését – tudta meg a 24.hu. Ezt az új szereplőt pályázat útján választhatja ki az általános politikai koordinációért felelős miniszter (azaz Rogán Antal kabinetminiszter) a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKOI) közreműködésével.

Megváltozik a gyógyszerek beszerzése/Fotó: Stockfotó

Jövő januártól egy központi szervezet intézheti a kórházi gyógyszerellátást. Szakemberek szerint ez nem csak a kórházi betegek ellátását szolgáló 200 milliárdos büdzsé felhasználását rendezheti át, hanem az egészségügyi intézmények környékére települt patikák sorsát is megpecsételheti. A kormányrendelet arról is határoz, hogy a társaság milyen szabályok szerint bonyolíthatja le a gyógyszerbeszerzést.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara nehezményezte, hogy a grémium felmentést kapott például a patika alapításra vonatkozó előírások alól, holott ha valaki gyógyszertárat akar alapítani, annak szigorú szabályoknak kell megfelelnie. Kifogásolták azt is, hogy az ott dolgozók jogviszonya megmarad, a munkáltatói jogkörök zömét továbbra is a kórház vezetői gyakorolják. Ez azt jelenti, hogy a kórházi gyógyszertárak bér- és üzemeltetési költségei továbbra is az állami fenntartású kórházat terhelik.

Eddig a piacot meghatározó törvény azt sem engedte meg, hogy egy gyógyszer-nagykereskedő közvetlenül vagy közvetve tulajdont szerezzen gyógyszertárban. Azonban a projekttársaság, amely nagykereskedő is, viszont maga építheti ki saját, egységes arculatú vénybeváltó patika-hálózatát.