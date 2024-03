Ez tényleg a legfontosabb? Százmilliós kampánnyal magyarázza a pedagógusok béremelését a kormény

A szakszervezet szerint a tervek alapján részben uniós pénzből folytatott kommunikációs kampányról van szó.

Több mint 100 millió forintból tervez kommunikációs kampányt indítani a kormány, melyben többek között az uniós támogatási programban megvalósuló, „történelminek” nevezett pedagógus-béremelésről tájékoztatnák a lakosságot minél szélesebb körben és minél közérthetőbben – értesült a Népszava.

A kép illusztráció. Fotó: MTI

A laphoz eljutott az a kommunikációs terv is, amelyet a béremelés egy részét biztosító uniós program feltételeit ellenőrző, többségében a kormány által delegált tagokból álló Monitoring Bizottság fogadott el múlt pénteken. A dokumentum szerint rendezvényekre 71 millió forintot, médiavásárlásra – például Facebook- és egyéb hirdetésekre – 30 millió forintot, kreatív költségekre 2 millió forintot költenének. Ezek csak az előre tervezett összegek, s úgy tudják, a kampányban uniós forrásokat is felhasználnának.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője a lapnak azt mondta, az eddigi kisvideókból is látszik, hogy a kormány egyoldalú kommunikációra készül a tanárbéremelés ügyében. Nagy Erzsébet a Monitoring Bizottság múlt pénteki ülésén is részt vett, ahol elmondása szerint ő és más civil képviselők azt kérték, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében olyan „kommunikációs akciók” is legyenek, ahol nemcsak a kormány, illetve kormányközeli szervezetek és személyek, hanem más civilek is megszólalhatnak.