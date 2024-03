Tovább dagad a bicskei pedofilbotrány! Már 2011-ben is zaklatta a gyerekeket az igazgató

A bicskei gyermekotthon két dolgozója már 2011-ben jelezte a fővárosi önkormányzat gyermekvédelmi osztályvezetőjének az otthon igazgatójának gyermekekkel szemben elkövetett tetteit, ám bejelentésük ellenére sem szankcionálták az igazgatót. Mindaddig nem történt előrelépés, míg az egyik sértett gyermek vonat elé nem vetette magát.

Közérdekű adatigénylés során jutott hozzá a Népszava ahhoz a beadványhoz, amelyet még 2011 szeptember 20-án írt a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon két munkatársa a fővárosi önkormányzat gyermekvédelmi osztályvezetőjének arról, hogy több gyerek szerint is abuzálta őket az intézmény igazgatója.

A beadvány megdöbbentő részletességgel taglalja a gyerekek beszámolóit.

„A gyermekotthon igazgatója sakkozás közben dióval kínálta úgy, hogy a diókat tartó markát a fiú heréjéhez érintgette. Máskor a combját simogatta, azt kérdezve a gyermektől, hogy jó-e ez neked.” Máskor kétértelmű megjegyzéseket tett arról, hogy „állítsák fel együtt a bábukat” vagy „elcseppenünk, ha nem vigyázunk”

– olvasható a beadványban.

Illusztráció: 123rf.com

A nevelők azt is elmondták, hogy a gyermek egy szabadidőfelsővel igyekezett védeni magát, hogy az igazgató ne tudja megérinteni.

A dokumentumban több egyértelmű jelzés is volt arról, hogy a később pedofil bűncselekményekért 8 év fegyházra ítélt igazgató, Vásárhelyi János szexuális visszaéléseiről szinte mindenki tudhatott az intézményben akár több éve.

A beadvány megfogalmazói például azt írták, hogy az igazgatói „sakkozásokról” már négy évvel korábban mesélt az érintett fiú a gyógypedagógusnak, majd más nevelőknek is.

Érdekes tény, hogy a bicskei ügyben nemrég létrehozott fővárosi vizsgálóbizottság hétfői ülésén arról tette említést, hogy már 2006-ból is van egy bejegyzés egy a bicskei otthonról kapott hivatalos panaszról, ám maga a dokumentum eltűnt.

Amikor már 7-8 gyerek mesélt a nevelőknek egymástól függetlenül különféle történetet arról, hogy János bácsi hogyan „simogatta a nemi szervét”, megkérdezték ki mondaná el ezt kamera előtt is.

A nevelők ezzel egyidőben Vásárhelyit is tájékoztatták arról, hogy tudnak a zaklatásokról. Ekkor az intézményvezető egyesével elbeszélgetett a gyerekekkel, és utalt rá, hogy elveszíthetik a kedvezményeiket, például nem engedélyezi a hétvégi eltávozást.

A nevelők a beadványban is kitértek rá, hogy a gyerekek nyomás alá lesznek helyezve, ezért vélhetően nem tartják majd fenn a vallomásaikat.

A fővárosi gyermekvédelmi osztály viszont arra hivatkozva, hogy a rendőrségnek több eszköz áll rendelkezésére a nyomozásra, áttolta az ügyet a bicskei rendőrkapitányságnak, holott akkor nyílt titok volt, hogy Vásárhelyi addigra már a helyi elit oszlopos tagja volt.

Különösen szomorú, hogy a beadvány nyomán kikérték a TEGYESZ ma is nagy tekintélynek örvendő gyermekvédelmi szakértőjének véleményét, aki szerint „a fenntartó esetleges vizsgálata csak megzavarja a rendőrségi vizsgálat folyamatát”.

Az esetet átvevő Fejér megyei rendőrök végül csak három hónappal a nevelők bejelentése után kérték be az ügy iratait. A gyermekotthon igazgatója közben szabadságra ment, de előtte saját bevallása szerint is elbeszélgetett a gyerekekkel, majd a vele komoly függőségi viszonyban álló helyettesére, K. Endrére bízta a gyerekeket. Ennek nyomán minden gyerek visszavonta a vallomását, a rendőrség pedig lezárta nyomozást. Vásárhelyi pedig visszatért az otthonba, amihez a fővárosi gyermekvédelmi osztály vezetője gratulált is.