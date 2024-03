Döbbenetes! Éppen az egyházi gyermekvédelmi intézmények vezetői mentesülnek a pszichológiai vizsgálat alól

Újabb csapás a pedofilbotrány forgatagában! Bár a kormányrendelet lehetővé tenné, hogy az egyházi fenntartású gyermekotthonokban is kötelező legyen a pszichológiai alkalmassági vizsgálat, ez mégsem történt meg.

Nem vonatkozik az egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézmények vezetőire a pszichológiai alkalmassági vizsgálatról szóló új kormányrendelet

– mondta el a Népszavának a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnöke, Meleg Sándor.

Az ok egyszerű: A közzétett módosítás ugyanis csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt írta át, így az csak a közalkalmazottakra érvényes.

Illusztráció: freepik

Hiába a bicskei gyermekotthonban történt tragédiák, hiába az azóta is napvilágra került esetek, és hiába a számos egyházakhoz köthető abúzus és gyermekbántalmazás, mégis épp ezt a szektort kívánnák kihagyni az ellenőrzés alól.

Rétvári Bence hiába ígérte meg még csütörtökön, hogy minden gyermekotthon vezetőjére kiterjesztik a kötelező vizsgálatot, úgy látszik, mégis lesznek kivételek.

A helyzet még bonyolultabb lesz, amikor a nevelőszülői hálózatot is vizsgálni kell, ugyanis a kormányrendelet ott is előírná a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a nevelőszülői hálózatot működtető intézmények vezetőire. Csakhogy a nevelőszülői hálózat férőhelyeinek 98,6 százaléka egyházi vagy egyházi kötődésű civil fenntartókhoz tartozik, állami működtetésű nincs is.

A tavaly nyári adatok alapján a gyermekotthonok többsége, 82 százaléka áll az állami fenntartású Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) ellenőrzése alatt, míg 17 százaléka egyházi, egy százaléka pedig egyéb nem állami szervezeté.

Meleg Sándor fontosnak tartotta kiemelni: az intézményen belüli gyermekbántalmazások és abúzusok jelentős részét nem az igazgatók követik el.