"Már kétszer könyörgött a szabadulásáért a pedofil bicskei igazgató"

Cáfolja-e a tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, hogy V. János szabadságvesztés büntetésének büntetésvégrehajtási intézetben történő végrehajtása már nincs folyamatban?

– kérdezte Tompos Márton az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak címzett levelében.

Mivel a képviselő Polt Pétert jelölte meg írásbeli válaszadásra, a legfőbb ügyész válaszolt is. Nem is akármit! Válaszában Polt Péter azt írta:

A kérdésben megjelölt személlyel szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása jelenleg is folyamatban van. Az elítélt feltételes szabadságra bocsátását a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja két alkalommal is megvizsgálta, azonban azt egyik esetben sem rendelte el.

Illusztráció: freepik.com

Vásárhelyi János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. A zaklatásokat 2016 októberében az RTL Házon kívül című műsora tárta fel, pedig – ahogy arról tegnap is írtunk –, a gyermekotthon nevelői már 2011-ben jelezték a Fővárosi Önkormányzatnak a zaklatásokat, melyek már akkor is több éve zajlottak. Akkor nyomozás indult, ám a gyerekek visszavonták vallomásaikat, és az igazgató visszatért a posztjára, melyhez a fővárosi gyermekvédelmi osztály vezetője még gratulált is.

A volt igazgatót 2019-ben jogerősen 8 év fegyházbüntetésre ítélték azzal a feltétellel, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat. Mivel ebbe az előzetes letartóztatás ideje is beleszámít, a törvényszék büntetés-végrehajtási csoportjának múlt csütörtökön kellett döntenie a feltételes szabadlábra helyezéséről – közölte a 444.

A büntetés-végrehajtási bíró a bírósági közlemény szerint "úgy ítélte meg, hogy az elítélt a törvényi előfeltételeknek nem felel meg, a büntetési célok maradéktalan érvényesülése érdekében továbbra sem bocsátható feltételes szabadságra". Mivel a végzést az ügyészség és az elítélt is tudomásul vette, így az jogerős.