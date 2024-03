Korrupció! Tanúból gyanúsított lett a volt szocialista miniszter

A nyomozók szerint Baja Ferenc 30 millió forintot kért egy közbeszerzési eljárásban nyertes cégtől, de később még havi összegeket is szeretett volna kapni.

Korrupció miatt gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó főügyészség Baja Ferenc volt környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert. A Központi Nyomozó Főügyészség közleményében azt írta, hogy a befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatti nyomozásban eddig hat személyt hallgatott ki gyanúsítottként.

Rendelkezésre álló adataik szerint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Zrt. 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a részvénytársaság telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra. A közbeszerzési eljárásra egy kft. tett ajánlatot.

Nagy bajban van az MSZP egykori erős embere, Baja Ferenc Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A megalapozott gyanú szerint dr. Baja Ferenc – volt környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, 1994 valamint 2014 közötti egykori országgyűlési képviselő – 2019 júniusában Budapesten találkozott egy férfival, akinek jelentős befolyása volt az ajánlatot tevő gazdasági társaságban. Bár hivatalos tisztséget nem töltött be a cégben, de stratégiai és üzleti kérdésekben hozott döntéseket.

Baja a találkozón a kft. tendernyertességének esetére 30 millió forint készpénzt kért azért, hogy a szerződés létrejöttét és fenntartását – a korábban betöltött pozícióiból és a meglévő politikai kapcsolataiból eredően meglévő befolyásának érvényesítésével – ne akadályozza.

Itt lépett a képbe Molnár Zsolt országgyűlési képviselő, aki értesült a korrupciós megállapodásról. Arra kérte a volt minisztert, hogy az ő részére is kérjen a 40 millió forintot azért, hogy a szerződést ő se támadja. Baja Ferenc az üzenetet 2019 júniusában egy újabb találkozó keretében át is adta a férfinak. Néhány hónappal később, 2019 novemberében a férfi át is adta a 30 millió készpénzt Bajának.

A politikus viszont később arra hivatkozással is kért pénzt, hogy sikeresen hárította el a keretszerződés cégre vonatkozó kedvezőtlen módosítását. Ezért a férfi további 7 millió forintot fizetett ki, azonban az ezt követően dr. Baja Ferenc által havi rendszerességgel kért további 2-3 millió forint átadására vonatkozó kérést visszautasította.

A nyomozó főügyészség az ügyben pénteken gyanúsítottként hallgatta ki Baja Ferencet társtettesként, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével. A politikus nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Molnár Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését hétfőn indítványozta Polt Péter legfőbb ügyész. Molnár Zsolt sajtóközleményben reagált, szerinte most csak annyi történt, hogy ismét személyes támadásokkal próbálják elterelni a figyelmet a valóságról – idézi a hvg.hu.