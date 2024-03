Visszavonulna a fideszes frakcióvezető – Vajon a felesége balhéja miatt?

A II. kerületi politikus állítása szerint ehhez semmi köze neje gyerekbántalmazási ügyéhez

Gór Csaba II. kerületi fideszes frakcióvezető azt állítja: nem a felesége ügyében zajló nyomozás miatt nem indul polgármester-jelöltként – tudta meg a hvg.hu. A politikus felesége, Gór-Sebestyén Júlia ellen tavaly nyár elején indult fegyelmi eljárás a Magyar Országos Korcsolyázók Szövetségénél, miután az Európa-bajnokság műkorcsolyázó edzői módszerei ellen több szülő is panaszt tett.

Gór Csaba II. kerületi frakcióvezető visszavonul/MTI/Lakatos Péter

Az ügyben nyomozás folyik kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt. A nő tagadta az ellene felhozott, gyermekbántalmazást kimerítő vádakat.

„A két dolognak nincs köze egymáshoz” – összegezte a politikus. Gór Csaba állítása szerint már amúgy is mást akart csinálni a 2022-es elvesztett választás óta. 14 év önkormányzati képviselőség után más is foglalkoztatja, ügyvédkedne is.

Nemrég kiderült, hogy Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó lehet a II. kerületben a Fidesz polgármester-jelöltje, így valószínűleg ő lesz a kihívója Őrsi Gergely MSZP-s polgármesternek.