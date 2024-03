Már nem kell élned meg halnod a hazáért – legalábbis Tóta W. Árpád szerint – Erről ír még a gyerekeknek a baloldali publicista

Tóta W. Árpád "gyermekújságja", a "Kispolgár", most kódolatlan heteket kínál. Így az okostelefon nélküliek is megnézhetik, hogy Árpád bácsi milyen hiánypótló okosságokkal oktatja és neveli az általános iskolásokat. Azok a diákok, akiknek etikatanára minden tanórát a Kispolgár aktuális cikkeinek elolvastatásával és megbeszélésével indítja, most bepillantást nyerhetnek a tartalomba.

Fotó: Tóta W. Árpád Facebook oldala

A március 15-i alkalmat felhasználva merül fel az izgalmas kérdése: „Mégis mi a nemzet?” - teszi fel a kérdést a Kispolgár lap. A válasz a diákoknak az, hogy általában három jellemzővel szokták körülírni: a terület, a kultúra és a nyelv. Például a németek azok, akik Németországban élnek, szeretik a sört és a káposztát, valamint németül beszélnek. Az érvelés tovább folytatódik azzal, hogy a terület szempontja ma már nem játszik olyan fontos szerepet, hiszen sok magyar él például Angliában, így "Nem igaz már, ami a Szózatban áll: hogy itt élned, halnod kell".

Az újságíró kifejtette továbbá azt is, hogy a kultúra tényezője sem mérvadó már, hiszen egyre többen választanak vegán életmódot, és a pizza népszerűsége is tömegeket vonz. Emellett a manga is sok magyar gyereknek jobban tetszik, mint Jókai regényei. Marad a nyelv "mint a nemzet határa", de Tóta W. szerint ez azt jelentené, hogy aki nagyon jól megtanul angolul, az angol vagy amerikai lesz. Ennek következtében úgy véli, hogy manapság a nemzetet létrehozó keretek feloldódnak, az identitás változik, és bár a nemzet fontos volt az elmúlt százötven évben, lehet, hogy száz év múlva már nem lesz lényeges azoknak a kultúráknak, szokásoknak és hagyományoknak a megőrzése, amit magyarnak nevezünk. Ugyanakkor nincs ok az aggodalomra, hiszen másfajta közösségek fogják majd betölteni a nemzet helyét.

Bár Tóta W. szerint sajátos, hogy egy olyan okos és művelt személy, aki az oktatás és a gondolkodó polgárok nevelése mellett áll, lazán keveri össze a nemzethez tartozás fogalmát a leggyengébb sztereotípiákkal.