Videón, ahogy Korányi Dávidról kérdezik, de inkább gyorsan elmenekül Karácsony Gergely – Közben mélyen hallgatnak a baloldali pártok az Action for Democracy lebukásáról

Az Origo riportere próbálta szóra bírni Karácsony Gergelyt, volt tanácsadója, Korányi Dávid kapcsán. Nem járt sikerrel, mert az ATV-ből épp távozó főpolgármester inkább menekülőre fogta. Közben kiszivárgott egy újabb videó az X-en, amiben az Action for Democracy holdudvarába tartozó emberek arról beszélnek, hogy politikai lobbitevékenységet folytatnak. Az Action for Democracy alapítója és ügyvezetője az a Korányi Dávid, aki korábban Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadója volt.

Karácsony Gergely főpolgármester. Fotó: 2024. március 1-jén. MTI/Lakatos Péter

Mint ismert, az Állami Számvevőszék vizsgálata tiltott kampányfinanszírozást állapított meg a 2022-es országgyűlési választáson közösen induló ellenzéki pártok esetében, megállapításuk szerint mintegy 261 260 000 forint külföldről származó tiltott támogatást fogadtak el a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól – számolt be kedden a Magyar Nemzet. Az MMM-hez Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadójának szervezetétől, az Action for Democracytól érkeztek a források.

A most kiszivárgott felvételen Soros György neve is többször elhangzik, és kiderült az is, hogy az adományok 90 százaléka egy donortól érkezett.

Ennek kapcsán próbálta megkérdezni tegnap este az Origo újságírója Karácsony Gergelyt, aki azonban nem állt szóba a riporterrel. ATV épületéből kijövő főpolgármestert az Origo videója szerint egy biztonsági ember kísérte, valamint Karácsony sajtóreferense, aki miután belépett a kamera elé, közölte, hogy a lap azért nem adhatja le a főpolgármester távozását, mert a felvételen ő is rajta lenne, ő pedig meg nem közszereplő.

A Karácsony Gergely meneküléséről készült videót ITT nézheti meg.

Hallgatnak a baloldali pártok arról, hogy lebukott az Action for Democracy

Múlt héten mutatta be a Mandiner a Korányi Dávid-féle Action or Democracy pénzügyi iratait, amiből az derült ki, hogy az adományok 90 százaléka egyetlenegy donortól érkezett. Karácsony Gergely azóta már nem beszél mikroadományokról. Az Action for Democracy nem cáfolja, hogy Sorostól származtak a kampány milliárdok. Hallgatással reagáltak arra, – csakúgy, mint az ellenzéki pártok – hogy bebizonyosodott: "Soros Györgytől érkeztek a milliárdok a baloldal választási kampányára".