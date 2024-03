Újabb zavaros ügy Óbudán: lehúzná az óvodások szüleit az önkormányzat

Felháborodott szülők egy csoportja kereste meg a Magyar Nemzetet. Attól tartanak, az óbudai önkormányzat előzetes beleegyezésük nélkül arra szorítaná őket, hogy havi 60 ezer forintot fizessenek különböző extra óvodai szolgáltatásokért.

Ha ez nem történik meg, a gyereket áthelyezik az intézmény másik, jóval nagyobb létszámú csoportjába, rosszabb esetben egy másik tagintézménybe.

Az Óbudai Almáskert Óvoda gázgyári telephelyén tavaly indult az Ovi+ elnevezésű program, amely már az első pillanatban komoly aggályokat vetett fel. A program közösségi oldaláról kiderül, hogy az önkormányzat jelöli ki azokat az óvodákat, ahol a program elindulhat, illetve kibővülhet.

A program ára 2024 szeptemberétől havonta hatvanezer forint minden részt vevő gyermeknek, amit a szülők a program mögött álló Rase Alapítványnak fizetnek be adományként - írja a Magyar Nemzet.

Szakmai aggályok is felmerültek

Maga a program szakmailag is aggályokat vet fel, különösen az angol nyelv játékos megismertetését tekintve, hiszen nem egyenértékű a bilingual módszerrel, ahol anyanyelvi pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A sport mint kiemelt extrafoglalkozás a kiscsoportosoknak nem látogatható, bár ugyanannyit fizetnek ők is havonta. A felsorolásban szerepel még heti egy-két zenei foglalkozás, robotika, valamint számos olyan extraként feltüntetett foglalkozás, amit az országos pedagógiai alapprogram szerint az óvónőknek külön díjazás nélkül is el kell végezniük a gyermekekkel.

Fotó: Pixabay cco

A szülőkkel nem egyeztetett senki az önkormányzat részéről

A program bevezetését az önkormányzat a megnövekedett szülői igényekkel indokolta, a lapnak azonban több szülő is megerősítette, hogy

semmilyen előzetes egyeztetésre nem hívták meg őket, sem a mostani tervezett bővítéssel, sem pedig a program óvodába történő bevezetésével kapcsolatban.

Az érintett intézményben évek óta három csoport működik, ebből tavaly egy átalakult, és az Ovi+ program részévé vált. Most az önkormányzat a szülői érdeklődésre hivatkozva kiterjesztené egy újabb csoportra a fizetős programot. Azok a gyermekek, akiknek a szülei nem hajlandók kifizetni a megjelölt összeget, átkerülnek a harmadik csoportba, amely így rendkívül túlterheltté válhat.

A szülők nem kérnek belőle

A kijelölt intézményekben a meglévő csoportok mellett indul a fizetős program a közösségi oldal szerint. Azonban a valóságban az érintett óvodában a már meglévő csoportok szerveződnek át, választás elé állítva a szülőket.

Számos, a most fizetőssé átalakuló csoportba járó gyermek szülei anyagi források híján nem tudják fizetni az Ovi+ programot, így pedig kénytelenek lesznek tudomásul venni, hogy a kicsik a harmadik, jóval túlterheltebb csoportba fognak járni.

Bár az önkormányzat a szülői igényekre alapozva indokolja a bővítést, a szülők elutasítják az Ovi+ program bevezetésének módját.

A program ugyanis amellett, hogy hátrányosan megkülönbözteti azokat a gyerekeket, akiknek a szülei nem tudnak fizetni az extra szolgáltatásokért, egy olyan szervezeten keresztül működik, amely zavaros kapcsolati hálóval és működési körrel rendelkezik.