A lúgos orvos áldozata, Renner Erika is üzent Varga Juditnak

Renner Erika ironikus bejegyzésben reagált Varga Judit interjújára.

A Budai Irgalmasrendi Kórház volt igazgatója, Bene Krisztián 2013. március 12-én támadta meg Renner Erikát, miután volt barátnője pár hónappal korábban szakított vele. A nőt megkötözte, elkábította, és maró lúgot locsolt a nemi szervére és annak környékére. A hosszas büntetőügyi eljárás után végül 2018-ban Bene jogerősen 11 év börtönbüntetést kapott, és örökre eltiltották az orvosi hivatástól.

Fotó: Varga Judit Facebook oldala

A megtámadott, megcsonkított, sokat szenvedett Renner Erika most hosszú, ironikus bejegyzésben reagált Varga Judit interjújára, melyben Varga azt taglalta, volt férje, Magyar Péter mi módon bántalmazta.

Kedves Judit! Szomorúan olvastam a Facebook-oldalán kiírtakat. Tudom, milyen egy zaklatás és milyen egy bántalmazás. Szeretném ajánlani hogy, menjen be az ASK-ba, azok nagyon jók. Kap mindenben segítséget. De ezt úgyis jobban tudja, hiszen ezeket Ön hozta létre és hirdette is őket.

kezdte Renner Erika, majd folytatta:

Ha pedig a volt férje megjelenne a lakásán, és ez Önben félelmet keltene, akkor elmehet a rendőrségre és feljelentést tehet, ahogyan azt nekem is ajánlotta nemrégiben a BVOP szóvivője, Makula György.

Renner Erika 2023 novemberében azt mondta, hogy nyolc évig pszichológushoz járt és különböző terápiákon vett részt. Ezek segítettek neki abban, hogy feldolgozza a bűncselekményt, de úgy fogalmazott, hogy még mindig nem tudja feldolgozni, hogy a rendszer hogyan bánt vele.

Posztját így zárta:

Szerettem volna ezt Önnek személyesen is megírni, a Facebook-oldalára is, csak sajnos le vagyok onnan tiltva. Gondolom a múltkori nőnap miatt, amikor odaírták a nevemet, Ön pedig ezeket a kommenteket törölte (vagy töröltette) az oldaláról. Lehet még a NANE-hoz is fordulni, bár szerintük a »celeb áldozatoknak« minden sokkal könnyebb. Kitartás és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.