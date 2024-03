Tombol Niedermüller Péter miatt a fideszes polgármesterjelöt: "Hajléktalanok, szeméthegyek, drogosok" lepték el Erzsébetvárost

Szeméthegyek, kosz, rendetlenség jellemzi Erzsébetváros utcáit, amelyeket ismét elfoglaltak a hajléktalanok és a drogosok – állítja Benedek Zsolt, Erzsébetváros kormánypárti polgármesterjelöltje. A jelölt a Magyar Nemzettel közölte: az a legfontosabb céljuk, hogy a választások után tisztaságot és rendet teremtsenek a kerületben, illetve Erzsébetváros fejlesztését újra elkezdjék.

Benedek Zsolt, a VII. kerület Fidesz–KDNP-s polgármesterjelötje szerint a jelenlegi DK-s polgármester, Niedermüller Péter kizárólag a Brüsszelből hazacipelt ideológiai elképzeléseinek megvalósításával foglalkozik, amivel teljesen lezüllesztette Erzsébetvárost. A VII. kerület lett az új „nyócker”, a főváros egyik leglepusztultabb városrésze.

Fotó: Benedek Zsolt Facebook-oldala

"Tele van Erzsébetváros hajléktalanokkal, drogosokkal. Komoly városüzemeltetési és közbiztonsági problémák vannak, ezeket az önkormányzati választás után azonnal meg kell oldani. Tisztaságot, rendet kell teremteni, és újra kell kezdeni a város fejlesztését"

– emelte ki a politikus a a Magyar Nemzet írása szerint.

Hozzátette,

"a korábbi jobboldali önkormányzati ciklus idején Erzsébetváros – mindenki által elismerten – rohamléptekben fejlődött, az elmúlt öt évben azonban teljesen leálltak a fejlesztések. A dollárbaloldal városvezetése nem hajtott végre egyetlen jelentős fejlesztést, de még olyan kisebb beruházást sem, amit be tudtak volna fejezni az önkormányzati ciklus végére. Amibe belekaptak, abban sem volt köszönet, ennek illusztris példája az a lift a Király utcában, amely a mai napig üzemképtelen, az ajtaja a semmibe nyílik".

Benedek Zsolt szerint Niedermüller és a dollárbaloldal becsapta Belső-Erzsébetváros lakóit is. A politikus elmondta: a baloldal azzal kampányolt, hogy kötelező éjféli zárórát vezetnek be a vendéglátóhelyeken, de ezt nem tették meg. A városrész helyzetével foglalkozó bizottság megbukott, ahogy az üggyel foglalkozó DK-s alpolgármester is. A baloldal ugyanakkor látszatintézkedésekkel próbálja elterelni a kudarcairól a figyelmet. A bulinegyed súlyos problémáit nem tudták, de nem is akarták megoldani.

Autóslabirintus, forgalmi káosz

Benedek Zsolt szerint a helyi közlekedés ügyében is megbukott a VII. kerületi dollárbaloldal.

"A Niedermüller Péter vezette önkormányzat, mindenfajta egyeztetés nélkül, számos dilettáns forgalmi átalakítást végzett, amelynek eredményeként teljesen összekuszálták Belső-Erzsébetváros forgalmi rendszerét, megbénítva a forgalmat a kerület központi részén. – A Niedermüller-labirintust ráadásul ki akarják terjeszteni Középső- és Külső-Erzsébetvárosra is, rákényszerítve ezt a kaotikus politikát a kerületiekre, akik így se közlekedni, se parkolni nem fognak tudni"

– fejtette ki Benedek Zsolt, aki szerint a választások után a teljes Nie­dermüller-labirintust és a parkolást nehezítő intézkedéseket is haladéktalanul föl kell számolni. Értelmes döntésekkel segíteni kell azt is, hogy a Belső-Erzsébetvárosban élők lélekszáma ne csökkenjen tovább.

Hajléktalankáosz Erzsébetvárosban

A jelölt tájékoztatása szerint a közterületeken tapasztalható káosz miatt hajléktalanok lepték el Belső-Erzsébetváros köztereit, akik lehetetlenné teszik, hogy a kerületben élők az eredeti rendeltetésüknek megfelelően használhassák az utcákat, tereket.

Felesleges pénzszórás

Kijelentette: annak ellenére, hogy a kerület korábban soha nem látott nagyságú, rekordösszegű költségvetésből gazdálkodhat, az utóbbi időben teljesen leállt Erzsébetváros fejlődése.

"A dollárbaloldalhoz köthető csoportok és haveri figurák jelentek meg a polgármesteri hivatal környékén. Egyértelmű hatalmi pazarlásnak tartom például azt, hogy Niedermüller Péter az Erzsébetváro­siak pénzén hatalmas, húszfős kommunikációs stábot tart fenn. Ha megnézzük, hogy kik is ülnek ebben a kommunikációs stábban, akkor azt láthatjuk, hogy a baloldalhoz köthető jól ismert, levitézlett figurák, korábbi lapszerkesztők és baloldali politikusok kaptak helyet a stábban, amelynek a költségeivel a polgármester a mai napig nem tudott elszámolni"

– emelte ki Benedek Zsolt.

Hozzáfűzte: eközben a balliberális városvezetés milliárdos értékben árusította ki a kerületi ingatlanokat, az eladásokból befolyó összegekről azonban nem tudni, hova kerülnek. A dollárbaloldali városvezetés a kerület baloldali cégvezetőinek fizetését egy-másfél millió forintra emelte és óriási prémiu­mokat fizet ki nekik éves szinten, miközben a város semmit nem fejlődik.

A baloldali körökhöz köthető cégvezetők, mindenféle vezető pozícióban lévő emberek vagy sajtómunkatársak nagyon jól élnek az erzsébetvárosiak pénzéből. Nem engedhetjük, hogy Niedermüller Péter tovább folytassa veszélyes tevékenységét, ezért június 9-én változás kell Erzsébetvárosban is!

– zárta a politikus.