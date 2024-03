Nem érdekli a kormányt Budapest tiltakozása – Biztosan megépül Rákosrendezőn a mini-Dubaj

Kiemelt beruházásnak minősítették, az ingatlanokat egyből eladja a kormány az Egyesült Arab Emírségeknek közbeszerzés és pályáztatás nélkül.

Most már biztosan megépül a maxi vagy mini-Dubaj néven ismert gigaberuházás Rákosrendező területén. A javaslatot Semjén Zsolt nyújtotta be az Országgyűlés elnökének, melyben konkrét vállalkozások is szerepelnek – írta az index.hu. A beruházást rögtön kiemelt jelentőségűnek minősítette a kormány. Magyar félről azt vállaljuk, hogy a projekt megvalósításához szükséges ingatlanokat az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt szervezetnek értékesítjük közbeszerzés és pályáztatás nélkül. Persze megnyugtatásul még beleírták: „összhangban a nemzeti jogszabályokkal”.

Gigaberuházás épül Rákosrendezőn/Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

A magyar kormány azt is vállalja, hogy néhány infrastrukturális fejlesztéseket megvalósít, például gyalogos-felüljárót, vasút feletti közúti felüljáró, vasúti pályát fejleszti, a pálya felett egy parkot épít, az M1 metrót meghosszabbítják, kerékpár- és gyalogutat épít.

Ehhez 800 millió eurót, vagyis 314,4 milliárd forintot a a magyar kormány.

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya pedig 5 milliárd eurót, vagyis közel 2000 milliárd forintot költ a beruházásra.

A projektnek sokan nem örülnek. Leginkább azok a MÁV-alkalmazottak, akiktől így elveszik a szolgálati lakásukat. Az ott élőknek 30 napjuk van arra, hogy elhagyják ingatlanjaikat, különben bepereli őket a MÁV és még a perköltségek is rájuk terhelik.