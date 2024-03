Kilakoltatási moratóriumot követel őszig a Jobbik

Kilakoltatási moratórium bevezetését követelte szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője Rákosrendezőn.

A Rákosrendezőre tervezett gigaberuházás helyszínén a politikus arról beszélt: elfogadhatatlan, hogy a területen lévő mintegy kéttucatnyi szolgálati lakásban élőket úgy kezdték el "kitakarítani" onnan, hogy van, akinek 30 év után 30 napja lesz csupán elhelyezést találni.

A politikus szerint az eljárás lehet jogszerű, de elfogadhatatlan, hogy a külföldi beruházó érdeke megelőzi a magyar emberekét – írja az MTI.

A kép illusztráció. Fotó: Facebook.com/kilakfilm/

Országos kilakoltatási stop lenne indokolt szerinte

Z. Kárpát Dániel kilakoltatási stopot sürgetett a területre vonatkozóan az interneten is közvetített eseményen: a moratórium addig lenne érvényben, amíg a jelenlegi szintet elérő, de inkább jobb minőségű, az érintettek által is elfogadott lakásokat nem találnak a most itt élők számára.

A politikus hangsúlyozta: az egész országban le kellene állítani őszig a kilakoltatásokat, mivel az önkormányzati választást követő "várhatóan zavaros hónapok alatt" a települések vezetése a minimálisan elvárható védelmet sem tudja megadni az ott élő bajba jutottaknak.

Bérlakásokat építtetne a Rákosrendezőre tervezett állami infrastrukturális beruházás árából

Z. Kárpát Dániel egyben szorgalmazta, hogy a kormányzat a rákosrendezői óriásberuházás területére tervezett infrastrukturális beruházásokra szánt 300 milliárd forintot fordítsa inkább a piaci ár maximum feléért igénybe vehető bérlakások építésére.