Már dicsérni is hazafias kötelesség a Most vagy soha filmet – Rákay Philip leárulózta az alkotást bíráló Bencsik Andrást

A Demokrata főszerkesztője nem lett a több mint hatmilliárdnyi közpénzzel megtámogatott producer Petőfi-filmjének rajongója.

Rákay Philip nem állhatta sem a kritikát, sem azt, hogy ne kommenteljen a Demokrata főszerkesztőjének Facebook-posztja alá. Bencsik András azt a cikket osztotta meg, amiben leírta, hogy a Most vagy soha! stábja dilettánsokból áll, valamint feltette a kérdést, hogy ezt vajon „miért kell az ártatlan embereknek megnézniük” – számolt be minderről a Telex.

A Demokrata főszerkesztőjének posztja és Rákay Philip kommentje Fotó: Facebook/Bencsik András

„A Most vagy soha! című film minden vonatkozásban rossz lett, amit a rengeteg ráköltött pénz sem tesz elviselhetőbbé” – írta Bencsik a nyomtatott lapban, majd hozzáteszi: „Akár erről is szólhatott volna a film. A látvány helyenként mutatós lett, a zene jól szólt, ám a forradalom elmaradt. Nagy baj, hogy Andy Vajna meghalt…

Elterjedt a hír a pesti szóbeszédben, hogy az alkotók már új filmtémát találtak: a mohácsi vészt. Uram, irgalmazz! Nem volt elég egyszer?”

Oda sajnos nem tudott megjegyzést firkantani Rákay, ám a poszt alá már igen, írja a 444. A producer kissé talányosan azt kommentelte:

„Kétezer éves történet. Nagycsütörtökön és nagypénteken mindenkiről kiderül, kicsoda is valójában...”

Korábban Rákay már mondta, hogy hazafias kötelesség a Most vagy soha megnézése, ezek szerint nemcsak jegyet kell venni rá, de dicsérni is illik. A Bencsik posztja alatti vitába megérkezett Gyopáros Alpár fideszes képviselő is, aki ezt üzente Bencsiknek:

„Kivételesen, egyetlen (érthetetlenül pikírt) szavával sem értek egyet. Óriási, szórakoztató kalandfilm. Másodjára nézve is lekötötte a figyelmem.”

A többiek még nem vívnak Bencsikkel, de a filmről szóló kritikai vitában a jelek szerint nem a Demokrata főszerkesztője áll nyerésre. Még a Demokrata főszerkesztőjének szóló kommentje előtt Rákay a saját oldalán megosztotta, hogy Orbán Viktor is ajánlja a filmet.