Újabb alapítványból kellett távoznia a pedofil-botrányba keveredő püspöknek – Balog Zoltán megint repült valahonnan

Balog Zoltán távozott az V. kerületi önkormányzat által létrehozott Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány kuratóriumából, ám még így is vannak vezető pozíciók, amelyeket jelenleg is ő tölt be.

Fotó: Balog Zoltán Facebook-oldala

Kovács Alex Gábor, a Tiéd a Belváros ellenzéki frakció vezetője a Facebookon jelentette be, hogy Balog Zoltán távozott a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány kuratóriumából.

Több mint másfél hónapja követeltük, most végre elértük: Balog Zoltán, a kegyelmi botrány egyik főszereplője, aki maga ismerte el, hogy támogatta a pedofil bűnöző bűnsegédjének kegyelmi kérvényét, távozott a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány kuratóriumából

- fogalmaz a frakcióvezető.

Balog Zoltán a kegyelmi ügy kapcsán a zsinati elnöki tisztségéről ugyan lemondott, de ő maradt a Dunamelléki Református Egyházkerületet püspöke, és több vezető pozíciót is ő tölt be.

Március végén derült ki, hogy februárban lemondott a Schmidt Mária által igazgatott Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványban (KKETTK) betöltött kuratóriumi tagságáról is.