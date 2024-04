"Régen még azzal kampányolt, hogy Gyurcsány hogyan szokta sms-ben zsarolni" – Ellenzéki oldalról mértek hatalmas csapást Karácsony Gergelyre

Ungár Péter egy Facebook-posztban ment neki Karácsony Gergelynek.

Karácsony Gergely (középen) és Gyurcsány Ferenc (jobbra) 2017. október 23-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Ungár Péter a Facebookon ment neki Karácsony Gergelynek a főpolgármester egyik nyilatkozata miatt.

Karácsony Gergely interjút adott a 444-nek. Most azt hagyjuk is, hogy a nagy demokrata, aki Budapest városából egy ciklus alatt önálló köztársaságot formált, ezúttal is kifejtette azon álláspontját, hogy ellenzékinek csak és kizárólag az tekinthető, aki nem indul el vele szemben egy választáson