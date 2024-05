Újra együtt Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Sok hullámvölgy és hűtlenség után nemrég még válni akartak és szétköltöztek, de nem bírták egymás nélkül. Ismét egy párt alkot Tápai Szabina és Kucsera Gábor.

Három gyerek és tíz év házasság után szakított egymással a világbajnok kajakos és az egykori kézilabdázó. Döntésük véglegesnek tűnt, de egyre több találgatásra adott okokt, hogy amikor a hivatalos válásról kérdezték őket, mindig kerülték a témát, majd kiderült, hogy egyelőre nem adják be a papírokat.

Később egyre többször nyilatkozták, hogy nagyon jó a kapcsolatuk, sikerült megbeszélni a múltbéli sérelmeket, nem zárják ki a teljes békülést. Most, a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legfrissebb adásában mindent elmondanak kapcsolatukról.

– számol be a Blikk az adás felvételén elmondottakról.

Tápai Szabina elmondta, hogy mindent sikerült tisztázni, még a megcsalásokat is, így őszintén tiszta lappal tudnak ismét a közös úton haladni.

Ez volt az a pont, amikor tényleg elkezdtem újra hinni benne, mert mi igazából két évig váltunk, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet. Voltak titkok, amiket be kellett, hogy valljon, és amikről én már tudtam más forrásból. Volt, amin csak nevettünk, mert én másik nőre gondoltam... Mondtam is neki, hogy ne már, még vele is?