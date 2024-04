Újabb messiási üzenet Márki-Zay Pétertől: Varga Judit nem bántalmazott, hanem bántalmazó

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere úgy véli, hogy az Orbán-kormány iránti elégedetlenség olyan mértékű, mint a Magyar Péter iránti támogatás. A korábbi miniszterelnök-jelölt szerint, amikor ő próbálta megváltani a kormányt, az elégedetlenség még nem érte el ezt a szintet.

„Varga Judit nem bántalmazott nő elnézést, hanem bántalmazó. Varga Judit soha nem mondta, hogy a férje egy ujjal is hozzányúlt azt viszont elismerte, hogy ő bántalmazta a férjét. Minden bizonyíték arról szól, hogy Magyar Péter az áldozat, az összes többi szóbeszéd” – mondta Márki-Zay Péter a Megafonos Bohár Dánielnek.

Fotó: Márki-Zay Péter Facebook oldala

Az előválasztási győzelem után nagyon népszerű voltam az ellenzéki körökben, de soha nem tudtam volna ötvenezres, nemhogy százötven-kétszázezres tüntetést összehozni és nem voltak sorozatban olyan posztjaim, amit a Facebookon 30–40 ezren lájkoltak volna, neki gyakorlatilag minden egyes posztja ilyen. Nem igaz, hogy Magyar Pétert a baloldal támogatja

– mondta Márki-Zay a Megafonos Bohár Dánielnek, akivel telefonon beszélgettek.

A Diákhitel Központ egykori igazgatója sikeresen teljesítette az ünnepi mozgósítást és a lájkbajnokságot is. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere úgy véli, hogy Magyar Péternek nem szükséges az ellenzéki pártok támogatása, és képes lesz jelentős számú szavazót elcsábítani a Demokratikus Koalíciótól is. Elmondta azt is, hogy őt csak az érdekli, hogy a korrupt bűnözők börtönbe menjenek és erre Magyar színre lépésével most mindennél nagyobb esély kínálkozott.

Hódmezővásárhely polgármestere elmondta, hogy Varga Judit esetleges bántalmazásáról nincs bizonyíték, így nem lehet megállapítani a tényeket. Márki-Zay hozzátette, hogy Bohár Dániel már annyit hazudott, hogy neki sem lehet elhinni pedofil-e vagy sem.