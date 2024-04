Igencsak megreccsent a Fidesz népszerűsége – Orbán Viktor már a közmédiát is messziről elkerüli

A közelmúlt politikai viharai után igen szokatlan, hogy Orbán Viktor távol marad a nyilvánosságtól, sőt még a kormányzati médiát is kerüli.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnöktől megszokott, hogy csak ritkán lép kapcsolatba a független médiával, de a közelmúltban még a kormányzati médiában is alig hallhattuk. Orbán Viktor nem tett emlékezetes nyilatkozatokat sem a februári évértékelőjén, sem a március 15-i ünnepi beszédében. A júniusi Európai Parlamenti és önkormányzati választások kapcsán eddig csak a brüsszeli hatalomátvétel és a béke sürgetése jelent meg kampányüzenetként. A belpolitikai eseményektől távol maradva, még az új otthonfelújítási program bejelentését is másra bízta.

Török Gábor politikai elemző szerint a Fidesz elvesztette a közbeszéd irányítását, kilenc éve nem látott politikai válság van ma Magyarországon. Magyar Péter megjelenése az első olyan kellemetlen ügy a kormánypártok számára, ami a Fidesz szavazóihoz is eljut.

A kormányzati kommunikáció kudarcát jelzi, hogy Orbán Viktor 2024-ben eddig csak négy interjút adott a Kossuth Rádióban, szemben az elmúlt évek gyakori megjelenéseivel.

Korábban szinte minden második pénteken bement a közrádióba nyilatkozni, ami aztán napokra meghatározta a teljes kormányzati média irányvonalát. Tavaly összesen 21 alkalommal adott interjút a Kossuth Rádióban, míg 2021-ben, a koronavírus-járvány alatt 38-szor ment be a közrádióba.

A kegyelmi botrány kirobbanása óta csak kétszer jelent meg a rádióban, és egyetlen interjút adott az M1-nek. A politikai elemzők szerint ez arra utal, hogy nincs stabil narratíva, amelyet a kormányzat folyamatosan fenntarthatna.

A Fidesz képtelen uralni a közbeszédet, és a párt kommunikációs igazgatója, Menczer Tamástól, a közelmúltban már csak kisebb támadásokra futotta. Orbán Viktort távol tartják a politikai vitáktól, és a közelmúlt tüntetései után sem vállalt szerepet a nyilvános vitákban. A miniszterelnök beszédeiben, nyilatkozataiban sosem tér ki Magyar Péterre, inkább csak burkoltan reagál.

A hétvégén hiába hívta ki Magyar vitára is Orbánt, a miniszterelnök helyett a Fidesz EP-listavezetője, Deutsch reagált, aki – mint mi is megírtuk – azt írta: minden háborúpárti és dollárbaloldali listavezetővel kész vitázni. „Diktafonnal és nadrágszíjjal is lehet jönni” – szúrt oda Varga Judit volt férjének.

A közvélemény-kutatások szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága mélyponton van, és a párt képtelen reagálni a közelmúlt eseményeire.