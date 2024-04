Ez már tényleg agyrém – Nemzeti dohánybolt és Nemzeti Színház után itt a Nemzeti hackerverseny

Legújabb közkincsünk, a Nemzeti hackerverseny már a tinédzsereket is célkeresztbe állítja. Vajon az is számít a verseny során, hogy ki jobbos, ki balos? Vagy a díjazott kategóriák között lesz keresztény hekker, balos-libsi hekker, netán háborúpárti hekker is? Vagy a Soros-párti, LMBTQ-s hekkerek be se nevezzenek?

Illusztráció: 123rf.com

Április 21-én éjfélig van lehetőség jelentkezni a "Hungarian Cyber Security Challenge" (HCSC'24) nevezetű hacker párbajra, amelynek keretében mindenki kipróbálhatja magát az informatikai hadviselés világában.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete (NKI) versenyére minden 16 évesnél idősebb magyar állampolgár jelentkezhet.

A résztvevők saját gépeiket használják, a versenyen használt platformot (CTFD) és kommunikációs csatornát (Discord) pedig a szervezők biztosítják.

A versenyt április 25-én 18 óra és április 28-a 18 óra között – csütörtöktől vasárnapig – rendezik meg.

Nem, nem lesz “Hogyan változtassuk meg a választási eredményeket anélkül, hogy gyanút keltenénk” fantázianevű feladat. Az egyfordulós versenyen CTF és forensic image jellegű feladatokat kell megoldani.

A zseniknek ez nyilván egyértelmű, ám a laikusok számára érdemes a két feladattípust értelmeznünk.

A CTF feladatok arra összpontosítanak, hogy a versenyzők adott rendszerekben, szoftverekben vagy hálózatokban található sebezhetőségeket fedezzenek fel és használják ki azokat. Ebbe beletartozhat például egy biztonsági rés kijavítása, vagy egy kódrészletet megváltoztatása úgy, hogy a rendszer viselkedése is megváltozzon.

A forensic image jellegű feladatok arra összpontosítanak, hogy a versenyzők digitális nyomozóként dolgozzanak és vizsgálják meg adott digitális képeket vagy lemezképeket (image), amelyeket a rendszerek mentésére használnak.

Három kategóriában díjazzák az indulókat. Nem, nem a keresztény, a libsi és a háborúpárti lett a nyerő. A juniorok közé tartoznak a 2004. január 1-je és 2008. december 31-e között születettek, a seniorokhoz az 1999. január 1-je és 2003. december 31-e között születettek, míg az összesített versenyben minden résztvevő játékos eredményét figyelembe veszik, kortól függetlenül.

A közlemény szerint ezzel az eseménnyel válogatják ki az októberi olaszországi európai versenyen (European Cybersecurity Challenge, ECSC) induló magyar csapatot.

A hackerversenyről bővebb információk a verseny honlapján találhatók.