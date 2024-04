Ma eldől Orbán Viktor nagy álmának sorsa, mini szóba sem jöhet, csak maxi

Ma eldől a sokak által csak mini-Dubajnak emlegetett projekt sorsa, ugyanis a Rákosrendezőre tervezett beruházásról is tárgyalnak a képviselők. Február közepén kezdődött meg a beruházás előkészítése, amelynek lényege, hogy egy arab befektető irodaházakat, luxuslakásokat építene a területen, ami mellé a kormány legalább 300 milliárd forintnyi infrastruktúra-fejlesztést végezne el. A tervek szerint egy 220-240 méteres felhőkarcoló is épülne a területen. A projekt még kezdeti fázisban van és már most heves viták tárgya. Orbán világszintű fejlesztést akar, vagyis nála mini-Dubaj szóba sem jöhet, csak maxi.

A rákosrendezői beruházásról szóló nemzetközi megállapodást tárgyalja csütörtökön az Országgyűlés, amelynek napirendjén az ingatlan-nyilvántartással, az anyakönyvezéssel és a honvédek jogállásával összefüggő javaslatok is szerepelnek.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik.

Egyebek mellett az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetésével függ össze az első napirendi pont, az egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosítása.

Az egyes anyakönyvezéssel összefüggő törvények módosítására vonatkozó kormányzati javaslat rögzítené, hogy az elektronikus anyakönyvbe magyar állampolgárnak két utónevet lehet bejegyezni.

A képviselők megvitatják az egyes agrártárgyú törvények módosítását, amely 23 ágazati jogszabályt módosít.

Napirenden szerepel a honvédek jogállásával összefüggő törvények kormány által kezdeményezett módosítása is. Az indoklásban emlékeztetnek arra, hogy júliustól törvény helyett kormányrendelet szabályozza a honvédek jogállását, ezért a mostani változtatásnak az a célja, hogy biztosítsa a jogrendszer koherenciáját; például a köztársasági elnök jogköreit továbbra is törvényben fogják szabályozni.

Két külügyi tárgyú törvényt is tárgyalnak a képviselők. Az egyes külügyi tárgyú törvények módosítása alapján a köztársasági elnök a külügyminiszter javaslatára rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozhat – megbízatásának idejére – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar állampolgárságú állandó és egyéni teljes jogú tagjának.

Jön a mini-Dubaj

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes márciusban nyújtotta be a magyar-arab gazdasági együttműködés keretében az Országgyűlésnek a rákosrendezői mini-Dubaj törvénytervezetét, amely jelentős infrastrukturális fejlesztéseket és egy ötmilliárd eurós beruházást foglal magában. A terv szerint a szükséges ingatlanokat az Orbán-kormány közvetlenül eladja az arab állam által kijelölt feleknek, mindenféle közbeszerzési vagy pályázati eljárás nélkül – írta meg még március végén a Népszava.

A Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetése a rákosrendezői beruházás alapjait teremti meg. Az egyezmény alapján a magyar állam vállalja, hogy infrastruktúra-fejlesztési projektet valósít meg, míg az Egyesült Arab Emirátusok azt vállalja, hogy egy általa megjelölt gazdasági társaságon keresztül az ingatlanon beruházást hajt végre.

Európa legmagasabb felhőkarcolójának építése is szerepel a tervek között Rákosrendezőn. Karácsony Gergely főpolgármester nemrégiben hirdetett meg egy lakossági fórumot ebben a témakörben. A Szikra Mozgalom tüntetést szervezett, míg a helyiek elhelyezése továbbra is kérdéses marad. Ebben az ügyben a szaktárca Zugló önkormányzatának segítségét kérte.

A mini-Dubajként elhíresült rákosrendezői beruházást 2023. december 4-én jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter. A kormány egy új, milleniumi városközpontot akar létrehozni a 130 hektáros területen. Az épületek mellett többek között felüljáró épülne a Szegedi útnál, megújulna a rákosrendezői vasútállomás és meghosszabbítanák az M1-es metrót.

Intézkedik a MÁV is

Február közepén a MÁV Zrt. elkezdte felmondani a tervezett mini-Dubaj területén az eddig bérleti és egyéb használati jogviszonnyal működő vállalkozások szerződéseit.

A telep kiürítésének gyorsítására az Építési és Közlekedési Minisztérium kötelezte a MÁV-ot, azért, hogy nyár végére már üres legyen a terület. A MÁV szerint „a tulajdonos Építési és Közlekedési Minisztérium elrendelte a vasúttársaság által kötött a magyar állam tulajdonában álló, de MÁV vagyonkezelésében lévő területen valamennyi bérleti, lakásbérleti, és egyéb használatot biztosító szerződés haladéktalan megszüntetését”.

Másnak mini-Dubaj, Orbán maxi-Dubajról álmodik

Orbán Viktornak az az elvárása, hogy Budapesten középszerű dolog nem épülhet. Mi soha nem mini-Dubajt építünk, hanem maxi-Dubaj lesz, ha megépül

– magyarázta el még korábban a kormány elképzeléseit Lázár János a Rákosrendezőre tervezett beruházásról, ahova Normafa magasságú felhőkarcolót, gigaplázát és ötvenezer új lakást is terveznek építeni.

Mint mondta, itt világszintű fejlesztést akar a kormány, vagyis mini-Dubaj szóba sem jöhet, csak maxi.