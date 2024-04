Győrben tetőfokára hág az izgalom – Egymásnak feszülnek a polgármesterjelöltek

A győri polgármesteri posztért folyó verseny egyre felfokozottabbá válik, már nyolcnál tart a jelöltek száma.

Fotó: Borkai Zsolt és Dézsi Csaba András Facebook-oldala

2024. június 9-én – az európai parlamentivel párhuzamosan – önkormányzati választások lesznek Magyarországon, így Győrben is. A verseny egyre szorosabb, a polgármesterjelöltek száma pedig egyre szaporodik.

2019-ben az önkormányzati választást – jachtos botránya ellenére –, megnyerte a kormánypárti jelölt, Borkai Zsolt. Második volt a a DK-s Glázer Tímea, őt követte Kovács László (Civilek Győrért), majd Balla Jenő (Összefogás Győrért).

2020-ban Borkai lemondása után időközi választásokat tartottak, melyet a szintén kormánypárti jelölt, Dézsi Csaba András nyert.

Borkai Zsolt már tavaly bejelentette, hogy idén ismét indul a polgármesteri székért, Dézsit viszont támogatja a Fidesz Győri Szervezete.

De kettejüknél jóval több induló is akad.

Pintér Bence, az ugytudjuk.hu helyi illetőségű lap főmunkatársa a Tiszta Szívvel a Városért polgármesterjelöltjeként indul a választáson, az LMP és a Momentum is támogatja.

Glázer Tímea is ismét indul, a Demokratikus Koalíció hátszelével, míg az MSZP Pollreisz Balázst nevezte meg polgármesterjelöltként.

Balla Jenő önkormányzati képviselő is rajthoz áll az Összefogás Győrért Egyesület indulójaként, de a versenyzők között köszönthetjük Szilágyi Norbertet is, a Megoldás Mozgalom polgármesterjelöltjét. Utolsóként Kovács László, a Civilek Győrért Egyesület támogatásával jelentkezett be a városvezetői tisztségre.