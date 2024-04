Ennél tényleg nincs lejjebb – Deutsch Tamás plagizálta Menczer Tamás dumáját

Egymást majmolják a politikusok – Ennyi.

Menczer Tamás a Facebook oldalát egy ütősnek szánt posztot írt Magyar Péterről, akire ágyúval lövöldöz pár hete.

„Úgy hazudik, mint Gyurcsány, és azon az úton megy, mint Márki-Zay”

Deutsch Tamás, a kormánypártok EP-képviselő-jelöltje gyorsan le is nyúlta a szlogent, mivel saját Facebook-oldalára ő is kiposztolta, egy nagyon picit tovább csavarta a dolgot, mert odaírta, hogy Magyar Péter, nehogy valaki másra gondoljon. Ja, és persze az elmaradhatatlan velős gondolatmenet-lezáró mottóját is odabiggyesztette: „ennyi”.

Deutsch Tamás plagizált/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A plagizálással kapcsolatban kapott hideget-meleget a kommentelőktől. Magyar Péter csak annyit üzent neki: „Ez kevés lesz, Tomi”

Volt, aki azt írta:

„Egy saját gondolata nincs. Mind úgy lopkodta össze. A felolvasással is gondjai vannak. Magának csak vágyai vannak, tehetsége semmi.”

Másnak is hasonló volt a véleménye: