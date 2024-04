Kertészként dolgozik és akar 1 milliót keresni? Szerződjön el az elithez, ahol ez nem álom, hanem a valóság

Megérkezett a tavasz, egyre nagyobb szükség van a kertészekre, kert körül dolgozó munkásokra.

A hirdetések alapján elmondható, hogy a szakképzettséggel rendelkező kertészek akár bruttó 800 ezer- 1 millió forint is megkereshetnek havonta, ugyanakkor a tapasztalat is nagyot dob a fizetéseken.

Hivatalosan is beköszöntött hazánkban a jó idő, ami egyet jelent azzal, hogy kimondottan nagy szerepet kap a kertek gondozása. A Pénzcentrum megnézte, milyen pozíciók vannak meghirdetve a kerti munkák piacán, milyen végzettséget igényelnek és ezekhez milyen béreket ajánlanak a pályázatokban.

Fotó: Youtube

A hirdetések között keresgélve megállapítható, hogy nagyon sokféle pozícióban elérhető szakma a kerti munkákban, egészen a hivatalos végzettséggel rendelkező kertésztől, a nyugdíjasoknak munkát biztosító segéd kertészig.

A kigyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy a szakképzettséggel rendelkezők jóval több pénzt kapnak, de a tapasztalat is igen számottevő mértékben tud dobni a fizetéseken. Akár még a végzettség hiányát is tudja pótolni a szakmában eltöltött évek száma. A fizetésen felül több helyen járnak még különböző illetmények is, de ebben nagyon sokszínűek a hirdetések. A vidéki helyeken általános, hogy bejárási támogatást nyújtanak.

A feladatok is igen sokszínűek, de nagy részben igen hasonlóak. Általában a zöldfelületek ápolásához, fenntartásához keresnek kertész munkatársakat. Feladatok közé tartozik a gyep felületek vágása, kaszálék gyűjtése, gyepszellőztetés, sövényápolás, rézsűtakarítás, gyomlálás, sarabolás, kapálás, metszés, gallyazás, gyomirtás, gereblyézés, növények ültetése, tápanyag pótlás, locsolás, lombgyűjtés, járda síkosságmentesítés, közterület- és park takarítás, utcabútor karbantartás. Faápolási feladatok a szárazság gallyazás, űrszelvény gallyazás emelőkosaras járműből.

Az iskolai végzettségen felül az elvárások között előnyt jelent, ha valaki rendelkezik "B" kategóriás jogosítvánnyal, de fontos a jó kommunikációs készség és az igényesség is.

Megéri kertésznek menni?

2023 novemberébena teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 427 700 forint volt. A legfrissebb KSH-keresetek szerint a dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő átlagosan bruttó 344 068 forintot kap, ami tehát nettó 228 805 forint,