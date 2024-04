Szentkirályi Alexandra óriásit bakizott a cikizős videójában – mutatjuk

Karácsony Gergelyt akarta kioktatni, de az visszafelé sült el

Szentkirályi Alexandra üti-vágja Karácsony Gergelyt. A kormánypártok főpolgármester-jelöltje közzétett a Facebook oldalán egy videót, melyet fizetős tartalomként osztanak meg a közösségi médiában. Ebben éppen megpróbálja gúnyosan odaszúrni a főpolgármesternek.

Azt mondja:

„három dolog, amit Karácsony Gergely biztosan nem tud utánam csinálni.”

- majd beül egy autóba és vezet, utalva arra, hogy Karácsonynak még jogosítványa sincsen. Ezután telefonon angolul beszél, amely tudás híján van a főpolgármester.

Harmadiknak pedig egy villanykörtét csavar be. Ezt így, ebben a formában, nemhogy Karácsony Gergely ne tegye utána, hanem senki sem!

Szentkirályi Alexandra ugyanis egy áram alatt lévő foglalatba csavarja be az égőt, ami tilos! Minden esetben mielőtt ilyet tennénk, áramtalanítani kell a világítótestet, nemcsak a lámpát, hanem a biztosítékot is le kell kapcsolni. Ugyanis előfordulhat, hogy a csere során megérintjük a világítótest feszültség alatti részét, amely áramütést okozhat. Komoly sérüléssel, legrosszabb esetben halállal is járhat.

A kormánypártok főpolgármester-jelöltje Karácsony Gergelyt akarta kioktatni, bár ne tette volna!