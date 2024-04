Örülj Magyarország, Dobrev Klára nagy kegyesen elvállalta, hogy lebontja az Orbán-rendszert

A Demokratikus Koalíció árnyékminiszterelnöke, a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője továbbra is abban a hitben ringatja – és ezzel jelentősen megtéveszti – a szavazókat, hogyha június 9-én vereséget szenved a Fidesz, akkor jöhetnek az előrehozott választások.

Ma tartotta meg kampánynyitó nagygyűlését a szociáldemokraták és a zöldek, azaz a DK-MSZP-Párbeszéd választási szövetsége. Hogy mennyire hihetünk nekik, azt jól mutatja az, hogy amikor a Magyar Nemzet, illetve a lap értesülésére a propeller.hu is beszámolt a két baloldali kispárt a DK általi bekebelezéséről – illetve a választási szövetségük 2026-ra való kitolásáról –, azonnal mindhárman tiltakoztak, kamunak nevezve a történetet.

Dobrev beszéde olyan messze volt a valóságtól, mint a DK a választási győzelemtől Fotó: Facebook/Dobrev Klára

Nem telt bele pár nap, és kiderült, mégis összenő, ami összetartozik, és Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes és Karácsony Gergely közösen jelentette be, hogy mind a június 9-i önkormányzati és EP-választáson – ahol Dobrev a közös EP-listavezetője, míg Karácsony a közös főpolgármester-jelölt –, mind pedig a 2026-os országgyűlési választáson – ahol Dobrev a közös miniszterelnök-jelölt – közösen indulnak.

Ezt a mai a DK-MSZP-Párbeszéd közös kampánynyitón be is jelentették. Dobrev Klára beszédében azonban mondott pár olyan furcsaságot, ami egyrészt messze nem igaz, másrészt meg alaposan megtéveszti vele még a saját választóit is.

„Mert mi, ellenzékiek, összetartozunk. Közös Haza, Közös Európa, közös lista. Ránk abszolút jellemző, hogy senkit nem rekesztünk ki, mi összefogunk mindenkivel, aki meg akarja dönteni az Orbán-rendszert” – mondta a beszédében Dobrev, majd közölte, 2022-ben azért vesztettek, mert azok, akik helyzetbe kerültek, a Fideszből kiábrándult embereket szólították meg, nem pedig a baloldali kiábrándult szavazókat.

Azt mondjuk elfelejtette hozzátenni, hogy a Fidesz földindulásszerű győzelmét 2022-ben éppen az okozta, hogy a DK sértődötten kiállt Márki-Zay Péter mögül. Azt se jegyezte meg, hogy most éppen azokkal a pártokkal nem hajlandóak szövetségre lépni – LMP, Momentum és Kutyapárt –, amelyek nem hajlandóak a DK érdekeit feltétlenül kiszolgálni.

"Aki velünk van, az soha többé nem lesz egyedül. Aki velünk van, az Magyarország legnagyobb ellenzéki szövetségébe tartozik, és a végén győzni fog" – állította, miközben a kihagyott politikai erők támogatottsága összességében már magasabb, mint a DK-é és a két, szinte mérhetetlen baloldali törpepárté.

Magyar Péterrel kapcsolatban is volt pár kedves mondata Dobrev Klárának anélkül, hogy Varga Judit exének a nevét kimondta volna. Nem kiegyezni akarunk, hanem megküzdeni akarunk, nem kormányváltást, hanem az Orbán-rendszer bukását akarjuk. A Fidesszel eddig sem és ezután sem fogunk össze, soha” – hangsúlyozta.

Szerinte ez a kormány a szégyen és a kudarc kormánya, és megérett a bukásra. „Okkal várják el, hogy előrehozott választások legyenek, és mielőbb eltakarítsuk a rendszert” – fogalmazott. Dobrev ismét abban a tévhitben hagyta híveit, ha június 9-én megnyerik a választásokat, akkor azzal elérhetik az előrehozott választásokat. Arról is mélyen hallgatott, hogy ugyanezt az ötletét vajon miért nem emlegette 2006-os botrányok után megtartott önkormányzati választásokat követően, amikor a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP bukott hatalmasat, ugyanezen ötletét, miszerint legyenek előrehozott választások. Érdekes, akkor nem volt baj számára, hogy a baloldal hatalmon maradt…