Fontos „szövetségest” kap Borkai Zsolt a polgármesterségért folyó csatában – Az egykori városvezető rövidesen nagypapaként áll bele a kampányhajrába

A korábbi polgármester és olimpiai bajnok a fia révén lesz nagyszülő, és nagyon várja már első unokáját, aki kislány lesz.

Noha eddigi élete egyik legnagyobb csatáját vívja, Borkai Zsolt a lehető legnagyobb várakozással tekint az elkövetkezendő hetek számára másik nagyon fontos eseményére. Ugyanis a korábbi győri polgármester rövidesen egy teljesen új szerepkörben kell, hogy helyt állnia, ugyanis még áprilisban megszületik első unokája.

Borkai Zsolt nem tagadja, nagyon engedékeny nagypapa lesz belőle Fotó: Facebook/Borkai Zsolt

„A fiamék ajándékoznak meg engem és a feleségemet, Mirtillt egy unokával. Hatalmas a várakozás, ráadásul számomra nagy öröm, hogy a kis jövevény kislány lesz. Már most megmondtam a fiaméknak, hogy rendkívül engedékeny nagypapa leszek. Ugyan nem érzem még át azt, valójában mit is jelent nagyszülőnek lenni, de maga a várakozás is fantasztikus, hatalmas energiákkal tölt fel” – jelentette ki a propeller.hu érdeklődésére Borkai Zsolt.

Nem titkolja el a volt – és reményei szerint a leendő – városvezető, hogy egy egyre keményedő küzdelmet szakít majd meg a kisunoka érkezése, de azt már érzi, olyan plusz erőt ad mindez neki, hogy szinte megsokszorozódó energiával csinálja majd végig a kampányt június 9-ig.

„Egy biztos, mind a kampányban, mind pedig a nagypapai szerepkörben is maximálisan szeretnék helyt állni. Utóbbiban a pici érkezésével az első sikerélményem már megvan, előbbi esetében pedig június 9-én szeretnék a győztes szerepébe kerülni” – tette hozzá Borkai.