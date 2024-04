Bokros Lajos könyörögne a receptért – Döbbenetes megszorítások érkeznek, de csak a választások után mer lépni Orbán Viktor

A közelgő választások miatt nem véletlenül tolta el a kormány a jövő évi költségvetés benyújtását a tervezett májusi időpontról novemberre.

Azt mindenki tudja, hogy bizonyos látszatintézkedésekkel – kb. 650 milliárd forintnyi beruházás leállítása és átütemezése – csak elodázni lehet, de megúszni nem az államcsődtől megvédő brutális gazdasági megszorításokat. Ugyanis az első negyedév végén már 2321 milliárd forint hiányzott a kasszából, és bizony igaza van Magyar Péternek abban, hogy ilyen magas első negyedéves adat még soha nem volt a magyar államháztartás történetében.

A választások után olyan megszorítások jöhetnek, hogy azt még a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos is megirigyelné Fotó: MTI/MTVA/Soós Lajos

„Ez majdnem a teljes éves tervezett hiánynak felel meg. A szakértők szerint hazánk úton van a technikai államcsőd felé. A kormány már be is jelentette az első intézkedési csomagot, de ez nyilván nem lesz elegendő az egyensúly helyreállítására. Orbán Viktor eddig mindig büszke volt rá, hogy májusban benyújtják a következő évi költségvetés tervezetét. Most ebből mondvacsinált okkal – a novemberi amerikai elnökválasztásra hivatkozva – kihátrált és novemberre ígéri a tervezetet” – fogalmazott a közösségi oldalán a Talpra magyarok alapítója, a TISZA párt ügyvezető alelnöke.

A fentiek ismeretében azzal a követeléssel állt elő, hogy a kormány ne titkolja el a magyar választók elől a tervezett megszorításokat. Valljon színt a pénzügyminiszter és a miniszterelnök, hogy várható-e további vasúti szárnyvonalak megszüntetése, posta- és kórházbezárás, illetve milyen adók emelését tervezik a felelőtlen gazdálkodásuk következményeinek enyhítésére.

„Arra is választ várunk, hogy milyen családi és haveri összefonódás miatt oly sürgős ilyen rossz költségvetési helyzetben 1000 milliárd forint értékben éppen most visszavásárolni a reptér egy részét” – zárta a posztját Magyar.