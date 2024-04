Újabb gyilkos szuperbaktérium fenyegeti az emberiséget – Egészségügyi válság a láthatáron

Pál Csaba a szuperbaktériumokkal kapcsolatban elmondta, az új kutatások szerint bizonyos új antibiotikumok hosszútávon nem csak hatástalanok lehetnek, hanem növelhetik a kórokozó baktériumok ellenállóságát és fertőzőképességét is..

Az Európai Unió egyik legfontosabb, új felfedezéseket támogató intézményének bírálóbizottsága az Advanced Grant kategóriában ítélte meg Pál Csaba, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadójának pályázatát támogatásra méltónak. Pál Csaba nem nyilatkozott túl pozitívan: úgy gondolja, a jövőben nem sok jó várható.

Illusztráció: pixabay

A biológus akadémikus úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet rendkívül nyugtalanító, mivel a legutóbbi kutatások során a kórokozók gyorsan kifejlesztették az ellenállást a legtöbb gyógyszerrel szemben, és ez a rezisztencia már természetes állapotukban is megfigyelhető volt. A korábban végzett és a jövőben tervezett kutatások létfontosságúak, mert segítségükkel felismerhetővé és meghatározhatóvá válik, hogy mik azok a tényezők, amelyek az antibiotikumok hatékony működését elősegítik, akár hosszú távon is.

Az új kutatások szerint bizonyos új antibiotikumok hosszútávon nem csak hatástalanok lehetnek, hanem növelhetik a kórokozó baktériumok ellenállóságát és fertőzőképességét is. Pál Csaba és csapata az elmúlt évtizedekben olyan technikákat dolgozott ki, amelyekkel gyorsan felmérhető a baktériumok gyógyszerrezisztenciája.

A jelenlegi gyakorlat, hogy az antibiotikumok hatékonyságának csökkenésével újabbakat vezetnek be, versenyhelyzetet és gazdasági terheket teremt. Ez az antibiotikumok túlzott használata nehezíti a jövőbeli fejlesztéseket is, mivel a kórokozók gyakran már az új szerekkel szemben is ellenállóak. Pál Csaba szerint nem csak az antibiotikumok felelőtlen használata okozza ezt a helyzetet, hanem más típusú vegyületek és stresszfaktorok is hozzájárulhatnak a baktériumok rezisztenciájának kialakulásához.