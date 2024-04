Egészen Közép-Ázsiáig ment Szijjártó Péter, hogy találjon egy szövetségest

Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország és Tádzsikisztán biztonsági együttműködési megállapodást kötött.

Magyarország és Tádzsikisztán megállapodást írt alá a biztonsági együttműködésről és a bűnözés elleni harc koordinálásáról – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Dusanbéban.

A tárcavezető a tádzsik kollégájával, Szirodzsiddin Muhriddinnal folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy a két ország kapcsolatai a kölcsönös tiszteleten alapulnak, a békéről és a terrorellenes küzdelem fontosságáról vallott közös nézeteik nyomán pedig a felek megegyezést kötöttek a biztonsági együttműködésről és a bűnözés elleni harc koordinálásáról.

Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy Magyarországhoz hasonlóan Tádzsikisztán is a mielőbbi ukrajnai békekötés pártján áll.

Tájékoztatásában arra is kitért, hogy hazánk most az Európai Unió soros elnökségére készül, márpedig a közösség külpolitikai prioritásai között az utóbbi időszakban megjelent az együttműködés erősítése Közép-Ázsiával.

"Ez nem is csoda, mert a közép-ázsiai térség rendkívül dinamikusan fejlődik, ráadásul az Oroszországgal szemben alkalmazott, egyébként kudarcot vallott, Európának nagyobb károkat okozó szankciók miatt is a kelet-nyugati irányú kereskedelmi útvonalak átrendeződésére került sor, és itt Közép-Ázsia szerepe most az Európába irányuló keleti kereskedelem szempontjából jelentős mértékben megnőtt" – emelte ki.

Szijjártó Péter közölte, hogy ezért abban egyeztek meg tádzsik hivatali partnerével, hogy a magyar EU-elnökség során véglegesíteni fogják az eddig folytatott egyeztetések nyomán megerősített partnerségi és együttműködési megállapodást Tádzsikisztán és az Európai Unió között.

"Emellett elérjük, hogy Tádzsikisztán a határvédelmi törekvései sikere érdekében pénzügyi támogatást kapjon az Európai Uniótól, hiszen rendkívül hosszú, majd 1500 kilométeres határa van Tádzsikisztánnak Afganisztánnal, ahonnan pedig tudjuk, hogy a terrorveszély folyamatosan megindul Európa irányába" – figyelmeztetett.

"És ha a tádzsikok nem tudják tartani, nem tudják megvédeni a tádzsik-afgán határt, akkor a következő időszakban Európában még súlyosabb terrorkihívással fogunk szembesülni" – húzta alá.

"Ebből a szempontból is sajnos igaz, hogy az illegális migráció és a terrorizmus egyféle ördögi kört alkot egymással, hiszen az Afganisztánból kiinduló illegális migráció egyértelműen a terrorfenyegetettséget, a terrorveszélyt növeli Európában" – tette hozzá.

A miniszter végezetül pedig támogatásáról biztosította azt, hogy Tádzsikisztán az évtized végén az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjává válhasson.

Illetve tudatta, hogy a kormány továbbra is évi húsz ösztöndíjas helyet fog fenntartani tádzsik hallgatók számára a hazai egyetemeken, tekintettel a program népszerűségére.