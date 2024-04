Tarlós István perrel fenyegeti Vitézy Dávidot, aki magasról tesz a volt főpolgármester véleményére

Az LMP főpolgármester-jelöltje fenntartja korábbi állításait, és áll az esetleges jogi hercehurca elé.

Magánjellegű dolog, hogy beperli-e Vitézy Dávidot, nem tudja, ez az infó hogy került ki a nyilvánosságba, egyelőre még fontolgatja, de Vitézy „csak várjon a sorsára, addig sétáljon az erdőben éjszaka, és fütyörésszen” – mondta Tarlós István az ATV-nek hétfő este arról, hogy azt fontolgatja, beperli Vitézy Dávidot a kirúgásáról tett kijelentései miatt.

Az LMP főpolgármester-jelölje több interjúban is azt állította, hogy Tarlós 2014-ben külső nyomásra rúgta ki őt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) éléről. Tarlós szerint ezt teljesen valótlan. „Amikor hallottam, Dávid miket mond, arra gondoltam, hogy akinek fiatalkora ellenére ilyen emlékezetkiesése van, az törődjön magával, különben nem éri meg ezt az életkort, amiben én vagyok” – mondta a 75 éves volt főpolgármester.

Volt idő, amikor együtt utazott Tarlós és Vitézy Fotó: MTI/Kallos Bea

Majd azzal folytatta, fel akarja frissíteni Vitézy memóriáját. „Amióta csak mondja, az égvilágon semmi bizonyíték nincs erre. Valóban beszélgettem az ő felmentéséről, és valóban kaptam Budapestről ilyen javaslatot, hogy nem biztos, hogy Dávidnak abban a székben kell ülnie.” Azt nem akarja részletezni, neki mi volt a baja Vitézy Dáviddal, mert „nem azért jött” a műsorba, de feszültségek voltak Vitézy körül – olvasható a Telex cikkében.

Vitézy korábban arról is beszélt, hogy ő a 3-as metró ügyében a kezdetektől fogva azon az állásponton volt, hogy új metrókocsik beszerzésére van szükség, nem pedig arra, hogy az oroszok újítsák fel a régi szerelvényeket. Állítása szerint ez is szerepet játszott az elmozdításában. Tarlós erről is azt mondta, hogy ez sem igaz.

A volt főpolgármester azt gondolja, hogy ezzel az üggyel Vitézy inkább „Karácsony Gergelyt akarja megtalálni”. De „Dávid ezzel tulajdonképpen bemártotta a kormányt, bemártott engem, a közbeszerzési döntőbizottságot, a BKV-igazgatóságot és ezen keresztül saját magát is. Megértem, hogy ő kampányol, nem haragszom a Dávidra” – mondta a volt főpolgármester, aki azt javasolja az LMP főpolgármester-jelöltjének, hogy „visszafogott legyen, ha nem akar szénné égni ebben az ügyben”.

Mindezt természetesen Vitézy Dávid sem hagyta szó nélkül, és pontokba szedve reagált Tarlós István tévés szereplésére Facebookon, a posztját itt lehet elolvasni. „Szívesen elmegyek fütyörészve sétálni az erdőben, ahogy Tarlós úr tanácsolja, de a fenti állításaim mellett ezt követően is ki fogok tartani, fenyegessen meg akárhányszor is akár a volt, akár a jelenlegi főpolgármester” – írja Vitézy.