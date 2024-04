Bár Botka László hátat fordított az MSZP-nek, mégis őt támogatják – De mit szól ehhez Gyurcsány?

Nem mernek szembeszállni a nagy öreggel.

Botka László az egyik legsikeresebb ellenzéki politikus. 2002 óta polgármestere Szegednek. Sokáig szocialista színekben politizált, ám azután volt egy nagy törés – írta a telex.hu. A sikeres politikus 2017-ben az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt, ám mivel Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciót ki akarta hagyni az ellenzéki összefogásból. Aztán visszaadta miniszterelnök-jelöltségét, melyet így indokolt:

„Hibáztam, mert az elmúlt hónapokban nem mértem azt fel, hogy a demokratikus ellenzék több tagja nem győzni akar, hanem túlélni”

Azt mondta, indulását megfúrták, Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: saját magát buktatta meg azzal, hogy meg akarta enni a DK-t.

Botkát a szocialisták és a DK is támogatja/Fotó: MTI Fotó: Rosta Tibor

Botka azóta ki is szállt az MSZP-ből és a helyi Összefogás Szegedért Egyesület színeiben politizál az alföldi városban. 2022-ben a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta:

„Tettem egy fogadalmat néhány éve: csak akkor nyilatkozom az ellenzékről, ha jót tudok mondani róla. Ezért szólaltam meg kevés alkalommal”

Az MSZP és a DK úgy tűnik, nem mer szembeszállni Botkával. Legelőször Gyurcsány Ferenc jelentette be elsőként, hogy pártja Botkát támogatja a június 9-i választáson, most pedig az MSZP jelentette be ugyanezt. Elemzők szerint mindennek az az oka, hogy belátták, Szegeden nincs olyan politikus, aki képes lenne legyőzni a polgármestert.