"Gazdasági csőd felé száguld az ország – Szégyen, de az osztrák helyett már a román életszínvonalat üldözzük"

Nem sok olyan bizonyosság volt a rendszerváltozás óta a magyarok fejében, mint az, hogy fejlettebbek vagyunk Romániánál. Mostanra azonban már ez is megdőlt: az egy főre jutó GDP-ben leelőztek, a fogyasztásban pedig már messze előttünk járnak.

A közgazdasági ügyekkel különösebben nem foglalkozó nagyközönséget is megmozgatta a hír: az egy főre jutó bruttó hazai termékkel mérve Románia 2023-ban leelőzte Magyarországot. Az Eurostat a tavalyi év előzetes adatai alapján az uniós átlaghoz mérte a tagállamokat; a magyar adat ugyancsak a sor vége felé található – olvasható a Portfólióban Bod Péter Ákos elemzése.

A közvélemény azt már megemésztette, hogy a gazdasági teljesítmény szokásos mutatói szerint Magyarországot nemcsak a régebbi uniós tagállamok többsége előzi meg, hanem újak is, amelyek velünk együtt léptek be az Európai Unióba húsz éve: Csehország, Szlovénia, Észtország. Arról is lehetett tudni, hogy a lengyel gazdaság töretlenül fejlődött a valamikori alacsony szintről, és idővel beért minket.

A román eset azonban kétségtelenül más. Ha volt eddig valami bizonyosság a magyar fejekben a zavaros és gyorsan változó világ ügyeiről, az éppenséggel a keleti és déli szomszédjainkhoz mért viszonylagos fejlettségünk tudata. Ráadásul Románia – Bulgáriával együtt – még EU-taggá is később vált. Az utóbbi ország viszonylag távol van, mint ahogy Lettország, Litvánia is, és egyikük sem tartozik a magyarok referencia-keretébe – ám nem ez a helyzet a román vagy a cseh(szlovák) vonatkozással.

Aki viszont a híreket rendszeresen olvassa, nagyon nem lepődhetett meg a román előzésen, hiszen már tavaly, a 2022-es év adatai szerint is szoros volt verseny, pedig akkor nálunk – választási év lévén – a lakossági fogyasztás, beruházás nagy hátszelet kapott a gazdaságpolitikától. Csak aztán jött a recessziós 2023: a magyar GDP csökkent csaknem 1 százalékkal, míg a román 2 százalékot meghaladóan nőtt. A leelőzés így papírforma volt.