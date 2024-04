Menczer Tamás a munka hőse – A képviselői és a kommunikációs igazgatói állása mellett azért miniszteri biztos maradt Szijjártó mellett

A volt államtitkárnak így megnőttek a feladatai: az országgyűlési képviselői feladata és Magyar Péter állandó szapulása mellett a magyar–német társadalmi kapcsolatokkal is foglalkoznia kell – természetesen komoly havi illetményért.

Egy hete vált hivatalossá, hogy Menczer Tamás államtitkár megbízatása a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, lemondására tekintettel, megszűnt. Noha az akkori Magyar Közlönnyel együtt is megjelent a Hivatalos Értesítő, az csak a mostaniból derült ki, hogy Szijjártó Péter miniszter továbbra is nagyon számít a Fidesz új kommunikációs igazgatójának munkájára – számolt be minderről a 24.hu.

Szijjártó Péter nem engedte el a kezét Menczer Tamásnak Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Noha Menczer Tamás az elmúlt időszakban elsősorban Magyar Péterrel foglalkozott, az elmúlt egy hétben az is feladata volt, hogy a magyar–német társadalmi kapcsolatokat fejlessze. Szijjártó Péter ugyanis lemondása másnapjától, április 13-tól miniszteri biztossá nevezte ki. A kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – szól.

Menczer miniszteri biztosként:

· részt vesz a magyar–német társadalmi kapcsolatok fejlesztésére irányuló álláspont és tevékenység kialakításában, együttműködik a külgazdasági és külügyminiszter által vezetett minisztérium érintett szervezeti egységeivel, más minisztériumokkal, államigazgatási szervekkel és egyéb szervezetekkel, illetve hazai és a külföldi partnerekkel;

· támogatja a magyar–német ifjúsági szervezetek és a kormány közötti együttműködési programok előkészítését, tartalmának kidolgozását és végrehajtását;

· elősegíti a magyar–német testvérvárosi kapcsolatok kialakítását és fenntartását;

· elősegíti a magyar–német társadalmi kapcsolatok fejlesztésére irányuló kétoldalú kapcsolatfelvételt, egyéb programok, fórumok előkészítését és megrendezését.

Tevékenységét Szijjártó Péter irányítja. Munkájáért helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazást kap. Az utóbbi időben elsősorban Magyar Péterre fókuszáló fideszes kommunikációs igazgató, parlamenti képviselő számára a biztosi munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosítja.