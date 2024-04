"Visszasírjuk még a Bokros-csomagot – Annyira rosszul állunk, hogy Orbánék már ígérgetni sem mernek a választások előtt"

Sőt, a Valutaalap közgazdászai szerint komoly megszorításokra lesz szükség, elkerülhetetlennek tűnik a kőkemény költségvetési szigorítás.

A globális gazdasági és pénzügyi kilátások az elmúlt hat hónapban ugyan nagy általánosságban javultak, de számos ország azonban továbbra is magas államadóssággal és költségvetési hiánnyal küzd. Ráadásul a magas reálkamatlábak és a középtávú növekedési kilátások romlása új kihívások elé állítja őket, ezért megszorítások jöhetnek – vélik az IMF közgazdászai.

Idén várhatóan folytatódik egyes országokban a mérsékelt, másoknál a keménynek ígérkező költségvetési szigorítás, miközben továbbra is jelentős a bizonytalanság. Elsősorban azért, mert 2024-ben rekordszámú országban tartanak nemzeti választásokat, ahol a világ népességének több mint fele él. A történelem azt mutatja, hogy a kormányok általában többet költenek és kevesebbet adóznak a választások évében – fogalmazott a novekedes.hu.

A választási években a GDP 0,4 százalékpontjával haladja meg a hiány az előrejelzéseket a választások nélküli évekhez képest. Ebben a nagy választási évben a kormányoknak költségvetési visszafogottságot kell tanúsítaniuk a szilárd államháztartás megőrzése érdekében. Bár középtávon mérsékelt költségvetési szigorítást prognosztizálunk, ez sok országban nem lesz elegendő az államadósság stabilizálásához – írják a Valutaalap szakemberei.

Orbán Viktor és Varga Mihály pontosan tudja már, milyen megszorítások lesznek a választások után Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Sajnos különösen igazak a fenti megállapítások Magyarországra, hiszen hazánk nagyon nehéz gazdasági helyzetben fordul rá az európai parlamenti és az önkormányzati választásokra. A Fidesz-KDNP számára hosszú idő óta ez lesz az első olyan választás, amikor a kormány nem lenne képes a korábbiakkal összevethető anyagi juttatásokat ígérni a választópolgároknak a voksolás előtt – ugyanis nincs miből.

Március végére a költségvetés elérte az egész évre tervezett hiány 92,3 százalékát, a deficit 2321,4 milliárd forint volt. Az idei költségvetést még tavaly tavasszal tervezték, akkor 2,9 százalékos hiánycéllal, ezt azonban 4,5 százalékra kellett módosítani, és még ez az érték is csak további költségvetési megszorításokkal tartható. Mindeközben a kormány már csak 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol 2024-ben, pedig a költségvetést még 4 százalékos növekedéssel tervezte – írta a hang.hu.

Nem véletlen, hogy a hazai közgazdászok a választások utánra az elrettentés zálogaként emlegetett Bokros-csomagnál is keményebb megszorításokra számítanak. A számok szerint minimum 1600 milliárd forint értéket éri majd el az Orbán-csomag, hiszen a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint a bankok és távközlési cégek áremelései miatt elkövetkező hónapokban ismét erősödhet pénzromlás, és újra elérheti akár az 5 százalékot is. Drágult az üzemanyag is, és a következő hónapokban az ár tovább emelkedhet, ráadásul a gazdasági problémák mellett – és azoktól nyilván nem teljesen függetlenül – a kormánynak belpolitikai feszültségekkel is szembesülnie kell.