Igencsak sok ember szállt ringbe abban a hitben, hátha megnyerheti a 100 ezer dolláros fődíjat

Túl van a válogatók felén a HELL Boxing Kings, a versenysorozatra már összesen több mint 13 ezren jelentkeztek.

A HELL Boxing Kings stábja beszámolója szerint lezajlott az újabb válogató, hiszen a legutóbbi belgrádi volt a hatodik castingállomás. A versenysorozatra már összesen több mint 13 ezren jelentkeztek, és az eddigi hat országból több ezer bokszolót hívtak már be a személyes válogatókra - írta az Index.

A HELL Boxing Kings egyedülálló versenysorozat, ahol 10 ország legjobb bokszolóit keresik. A válogatókon a jelentkezőknek egy speciálisan erre a célra megépített pályán, egy edzői stáb előtt kell megmutatni, hogy mire képesek – közölte a versenysorozat stábja.

A szervezők először Budapesten építették meg ezt a pályát, majd a magyar válogató után elindult az „utazó cirkusz”. Ez is az egyik érdekessége a castingnak, hiszen ezt a pályát minden részt vevő országban megépítik, így ugyanazzal a díszlettel utazik a HELL Boxing Kings 70 fős stábja.

„Immáron túl a hatodik állomáson, nyugodtan kijelenthetem, hogy nemcsak mennyiségben, de minőségben is messze túlteljesítettük azt, amit előzetesen célul tűztünk kimagunknak. Az eddigi válogatókon minden ország legjobbjai vettek részt, az ország legjobbjai adták át egymásnak a kesztyűket. Azt láttuk, hogy a versenysorozatunkat legalább annyira komolyan veszik, mintha olimpiáért selejteznének. Sokan mindent egy lapra feltéve jöttek el hozzánk, hiszen tudják, hogy győzelem esetén az egész életük megváltozhat” – fogalmazott Mádi Tamás, a HELL ENERGY Promotion Kft. ügyvezetője.

A HELL Boxing Kings egyedülálló versenysorozat, ahol 10 ország legjobb bokszolóit keresik Fotó: Facebook/HELL Boxing Kings

A mezőny szerencsére nagyon színes, mindenkinek más és más a motivációja, a kategóriánként elnyerhető 100 000 dolláros fődíj felforgatta a 10 érintett ország bokszolótársadalmát. A magyarországi jelentkezők között talán az egyik legérdekesebb induló egy 65 éves sportoló volt, aki a legendás Papp Lacitól tanulta az ökölvívást.

De van olyan korábbi profi labdarúgó, aki indulatkezelési terápiaként kezdett küzdősportolni, és annyira bejött neki, hogy sorra nyerte a ketrecharcos versenyeket, és most kesztyűt húzott, mert eltökélte, hogy végigveri egész Európát és profi ökölvívó lesz belőle.

A közleményből kiderült az is, hogy a példa nélküli magas nyeremény az, amit a legtöbben említenek, amikor azt kérdezték tőlük, hogy miért most és miért a Hell Boxing Kings ringjében akarnak bizonyítani.

Számtalan olyan történetet hallani a válogatókon, amik arról szólnak, hogy ebben a versenyben látják a rossz anyagi körülményeik megoldását: az egyik cseh fiú például közel egy évig élt hajléktalanként Írországban, csak azért, hogy az egyik legnagyobb példaképétől tanulhasson. És most azért vesz rész a válogatókon, hogy megmutassa, mit tud. Mint írták, a legutóbbi belgrádi jelentkezők között volt például korábbi nemzeti bajnok, aki már több mint öt éve szögre akasztotta a kesztyűt, azonban most újra belevágott.

Erdei Madár Zsolt, aki az amatőrök között 1997-ben világbajnok, majd 2000-ben Sydney-ben olimpiai bronzérmet szerzett, majd a profik között előbb WBO félnehézsúlyú világbajnoka lett, majd a WBC cirkálósúlyú övét is megszerezte. Madár most a Hell Boxing Kings edzői stábjának vezetőjeként vett részt a válogatáson.

„A lehető legkomolyabban szeretném kihangsúlyozni, hogy ha az én időmben ilyen lehetőségeink lettek volna, mint amit most a HELL Boxing Kings kínál a srácoknak, akkor már az egész sportág előrébb tartana. Látva a jelentkezőket, nagyon erős mezőny gyűjt össze, azt gondolom, a követkető sztárbunyó két résztvevője, Mike Tyson vagy Jake Paul is megizzadna ellenük a ringben” – mondta Erdei Zsolt. Hozzátette, hogy szakmai szemmel nézve ez a versenysorozat nemcsak egy nagyon jó kezdeményezés, hanem óriási lehetőség is a bunyósoknak.