Választási kabaré kezdődött a Hegyvidéken – Az előválasztást megnyerő Kovács Gergely ellen immár nemcsak a DK és a Mi Hazánk, hanem a szocik is indulnak

Olyan kavarodás van a XII. kerületben, hogy simán forgathatnának róla egy szappanoperát.

Szinte már bohózatba illő, ami Budapesten a hegyvidéki önkormányzati választás kapcsán zajlik.

Hiába nyerte meg Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt elnöke a XII. kerületben az előválasztást a Demokratikus Koalíció által is támogatott momentumos Farkas Csabát is megelőzve, most úgy tűnik: a DK jelöltjei ennek ellenére elindulhatnak vele szemben a Hegyvidéken. Mindennek az oka az, hogy Kovács korábban abban állapodott meg a Momentummal, hogy előválasztási győzelme esetén a 12 egyéni választókerületből 8-ban az MKKP állíthat jelöltet, a DK-nak és a Momentumnak pedig csak 2–2 jelölt jut.

Egy ideig úgy tűnt, hogy Kovács Gergely mögé egységesen beáll az ellenzék – de aztán jött a DK

Ugyanakkor az előválasztáson a momentumos jelöltet támogató DK kijelentette, hogy ők nem tudtak az MKKP és a Momentum közötti alkuról, ezért a hegyvidéki DK elnöke, Élő Norbert felvetette: ő is elindul polgármesterjelöltként. Magyarázatként annyit tett hozzá, hogy szerinte Kovács nem is a Fideszt, hanem az ellenzéket szeretné leváltani. Igaz, Élő a Nemzeti Választási Bizottság oldalán jelenleg még csak egyéni képviselőjelöltként szerepel – de hát hol van még június 9-e, és addig még annyi minden történhet…

Mint ahogy egyébként történik is. Közben ugyanis újabb jelölt jelentette be, hogy elindul a hegyvidéki önkormányzati választáson polgármesterjelöltként. A 2019-ben még az ellenzéki összefogással mandátumot szerző egykori MSZP-s Vincze Géza most a Magyar Szolidaritási Mozgalom színeiben szeretne polgármester lenni, de egy hetedik és egy huszadik kerületi szervezet is támogatja a tizenkettedik kerületben – vette észre a 24.hu.

A Fidesz–KDNP a kerület alpolgármesterét, Fonti Krisztinát jelölte, míg az ellenzék elméletileg az előválasztást megnyerő Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét támogatná.

Ha tehát Vincze és Élő is elindul, akkor összesen már öten pályáznak a politikából visszavonuló fideszes Pokorni Zoltán helyére a XII. kerület élén: Fonti, Kovács, Vincze, Élő és Binder Csaba, a Mi Hazánk jelöltje – már persze amennyiben mindenki megszerzi az induláshoz szükséges számú aláírást, és nem lép vissza senki. Nem csoda, ha ezt a tragikomikus kavarodást látva az embernek a zseniális Eötvös bohóc legendás mondása jut eszébe: „van mááááásik!”