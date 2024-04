Orbánék büntetik a balkonra szerelhető napelemeket, miközben Nyugaton ez a jövő

A „hanyatló” Németországban és Ausztriában az állam még támogatja is a balkonra szereplhető napelemeket, amiket itthon szigorúan tiltanak.

Magyarországon szigorúan tilos erkélyre szerelhető napelemekkel energiát termelni. Aki mégis a konnektorba dugható rendszereket használ, annak az áramszerződését is felbonthatják. A „hanyatló” Németországban és Ausztriában ugyanezt az állam még támogatja is.

A magyar áramszolgáltatók általános szerződési feltételei nem engedik meg, hogy a fogyasztó áramot tápláljon be a konnektoron keresztül a lakás vezetékeibe. Aki ezt megszegi attól akár az áramszolgáltatást is megtagadhatják. Ez azt jelenti, hogy hiába léteznek erkélyre szerelhető napelemek, azokból tilos az áramot a háztartásba konnektoron keresztül visszatáplálni.

A magyar törvények szigorúan büntetik, ha valaki napelemmel akar spórolni – Fotó: Pixabay

Ugyanakkor az Elmű Hálózati Kft. január végén kiadott egy jóváhagyást, amely lehetővé teszi, hogy egy budapesti társasház hetedik emeletének erkélyére pár napelemtáblát felszerelhessen a lakó – vagyis oldódni látszik a korábbi szigorú elzárkózás az ilyen berendezések engedélyezésétől.

Az Elmű egészen pontosan formailag „csak” azt hagyta jóvá, hogy a lakó egy 800 watt teljesítményű invertert (átalakítót) építsen be a lakás elektromos hálózatába. Ez azért fontos, mert az áramcég mindig az inverterre adja meg az engedélyt, még akkor is, amikor egy családi ház tetejét telerakják napelemes panelekkel. Ugyanakkor az említett esetben nem a konnektorba táplálják vissza a megtermelt energiát, és az engedélyezés is egyszeri esetnek tűnik.

Eközben a Pénzcentrum értesülése szerint Nyugat-Európában virágzik az erkélynapelem. Egy konnektorba dugható, mini napelemes rendszerrel bárki részt vehet az energiatermelésben, kevés ráfordítással és szűk térben is. Németországban már több mint 400 000 ilyen balkonnapelem működik és a számuk folyamatosan nő, hiszen egyre többen szeretnének „saját áramot termelni”, hogy függetlenebbek legyenek az energiaáraktól, és csökkentsék költségeiket – az állam pedig még támogatja is ezt.

Bécsben is rendkívül népszerű a politikamentes rezsicsökkentésnek ez a módja – írja a Piac és Profit. Míg 2022-ben még csak 900 ilyen berendezést telepítettek városszerte, addig 2023-ban már 4250 balkon napelemet jelentettek be. Bécs célja, hogy 2030-ra a háztartások egynegyede napenergiát használjon, ezért a város különböző támogatási alapokat hozott létre a lakosság számára, és leegyszerűsítette az engedélyezési eljárást. A jövőben pedig nem épülhet új épület napelem nélkül.