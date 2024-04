Újabb balhé derült ki a botránypüspökről – Balog Zoltán másnak is kegyelmet akart adni

A kiszivárgott felvétel szerint egy ismerősét majdnem elvitték a rendőrök, mert megcsúszott egy pályázati elszámoláson

Balog Zoltán a kegyelmi botrány kellős közepén, március 9-én a Ráday Ház dísztermében lévő konferencián közel négyszáz ember előtt beszélt arról, hogy látja a Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter lemondásához vezető utat. Ezt a szöveget a444.hu megszerezte. A zárt körben elmondott beszédből kiderül, hogy nemcsak a bicskei gyermekotthon vezető-helyettese, K. Endre ügyében járt el kegyelemért, hanem más ügyében is bepróbálkozhatott.

Balog Zoltán másnak is kegyelmet akart adni/Fotó: MTI/Vajda János

„Lelkipásztor társammal megkaptam a jelzést azokról, akiket jól ismertem a politikából, a közéletből (?), hogy ezt az embert a rendőrök fogják elvinni, mert a pályázati elszámolás nem úgy sikerült, s volt egy álmatlan éjszakám, másnap reggel bementem a püspöki hivatalba, és mondtam a helyettesemnek, hogy baj van, most mit csináljak? Végig azon gondolkoztam, hogy most kit kellene felhívni, hogy kéne elrendezni úgy, hogy ne legyen törvénytelen; de azért van valami mozgástér, hogy visszafizessék, másképp csináljuk, adunk hozzá, csak hogy megmentsük azt az embert – mondom, hogy most mit csináljunk? S azt mondta, hogy először imádkozzunk! Na, ez a különbség! Hogy valaki közéletileg és politikailag közelít meg valamit, még ha a cél helyes is, vagy pedig lelkileg közelít meg. Ez kerül mérlegre.”