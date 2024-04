Nem engedi el a püspöki székét Balog Zoltán – „Részünkről az ügy le van zárva” és pont

Hiába a csitítás, a református egyházon belül zúgolódnak, Balog még mindig püspök és nagyköveti rangban van

Balog Zoltán a kegyelmi ügy kirobbanása után sokáig nem érezte, hogy neki is felelősséget kellene vállalnia. Aztán társadalmi nyomás hatására végül lemondott a Magyarországi Református egyház zsinati elnöki pozíciójáról, legutóbb pedig távozott a Belváros-Lipótváros egyházi épületekért közalapítvány kuratóriumából – írta az atv.hu. Püspökként viszont továbbra is tevékenykedik és nagyköveti rangban még mindig képviselheti Magyarországot külföldön. Diplomata útlevele még mindig érvényes. Az ATV Híradónak nyilatkozó teológus szerint a társadalom teljes felelősségvállalást követel.

Balog Zoltán még mindig püspök/Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Nagy Gergely református lelkész szerint Balog politikai eszközökkel próbálja meg a helyzetét kezelni. Szerinte a helyzet kezelése miatt a magyar református egyház megítélése sokat romlott.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint:

,,Az az óriási és elfogadhatatlan hiba, amit Orbánék elkövettek ebben a kérdésben. Ha tudott róla Orbán azért, ha nem tudott róla, akkor azért, most mindegy is a dolog szempontjából, recseg-ropog ez az egész rendszer, össze is dőlhet, azt majd meglátjuk, ha nem is június 9-én, de valamikor nem olyan nagyon soká".