Bárkinek nekiugrik Donáth Anna, most éppen Deutsch Tamás volt soron – A Momentum elnöke kíváncsi, mit csinált a kormánypártok listavezetője az adófizetők sok millió forintjáért

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-listájának vezetője korábban kijelentette, hogy kész vitázni a többi listavezetővel. Donáth Anna jelenleg nem hallott arról, hogy szerveznének ilyen vitát.

Donáth ugyan még nem hallott róla, hogy lesz ilyen vita, de reméli, hogy több alkalom is adódik majd erre. Ugyanis szerinte a Fidesz jelenleg intenzíven igyekszik növelni a láthatóságát, ami korábban Orbán Viktor kampányközpontú megjelenésével volt megoldva.

Fotó: Donáth Anna / Internet

Ha lenne vita, Deutsch Tamásnak választ kellene adni arra, mi a halált csináltak az elmúlt időszakban az EP-ben. Mert ha nincs frakciója valakinek, akkor semmit nem csinál az EP-ben. Két éve az adófizetők pénzéből fizetik a Fidesz-delegációt, hogy ne csináljanak semmit. Épp ezért nem is tudják képviselni a magyar érdekeket

- fejtette ki igen velős véleményét Donáth Anna. A Momentum pártelnöke a budapesti jelöltlistát is vezeti, de még ha nem is kerül be az Európai Parlamentbe, nem tervez helyet foglalni a Fővárosi Közgyűlésben.