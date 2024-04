“Mert a Gergő név is elhangzott a felvételen…” – Gulyás Gergely szerint ezért hallgatták ki a Schadl-Völner-ügyben tanúkét

A mai kormányinfó után Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette, hogy tanúként hallgatták meg a Schadl-Völner ügy kapcsán. Azt is elárulta a sajtónak, hogy mi okból.

Fotó: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Mint ismert, a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmény feljelentése elmulasztásának gyanújával nyomoz Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen elhangzottak miatt, miszerint manipulálhatták, utólag belenyúlhattak a Völner-Schadl ügy ügyészségi nyomozati irataiba.

A Kormányinfó után az ATV megkérdezte a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy miért hallgatta ki tanúként az ügyészség a Magyar-hangfelvétel ügyében. Gulyás Gergely azt válaszolta:

mert a Gergő név is elhangzott.

A felvételen Gulyás Gergely neve abban a vonatkozásban hangzik el Schadl kapcsán, hogy “ezt megmondta a Gergő is …”.

A tanúkénti kihallgatása kapcsán hozzátette: “körülbelül ennyi is volt” az egész.

A Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta el, amit Varga Judit maga is nyilvánosan közölt: azt, hogy a volt igazságügyminiszter azt mondta, amit a volt férje, Magyar Péter akkor hallani akart, hogy hamarabb szabaduljon.

"Akkorra annyira borzalmas volt a viszonya a férjével, hogy ezeken a beszélgetéseken mihamarabb túl akart lenni, emiatt mindenre igent mondott. Ha valaki meghallgatja ezt a hanganyagot, hallja, hogy nem is értelmes, mert a férje mindig közbevág" – közölte most Gulyás Gergely, aki az ügyészségi tanúkénti meghallgatásáról azt mondta: “nagyjából ugyanazt mondtam, amiket itt önökkel is megosztottam”.