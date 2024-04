Ez a közelmúlt legnagyobb politikai lebukása!

Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint kézi vezérelt, álfüggetlen hírportálról állapodott meg Mirkóczki Ádám egri polgármester és Egyed Zsolt, a kormányközeli Rádió 1 Eger vezetője és a Sztárbox Média Kft. tulajdonosa.

A felvételen az elvileg ellenzéki polgármester és a Fidesz-közeli vállalkozó arról beszélnek, hogy miként tudnának közpénzt kifolyatni az önkormányzat költségvetéséből a városvezető saját médiumába. Minderről a Media1 értesülése szerint az egriválasz.hu az egerinfo.com helyi hírportálra hivatkozva számol be.

Mirkócki Ádám fideszes kapcsolatokkal próbálja megtartani a pozícióját – Fotó: Facebook

A felvétel szerint a kilapátolandó közpénz célja kettős lenne: megtámogatni az ex-jobbikos polgármestert a 2024-es önkormányzati választáson egy függetlennek álcázott weboldallal, illetve a városi közélet többi szereplőiről véleményt formálni.

A már említett egerinfo.com úgy tudja, hogy a szóban forgó portál az egripost.hu, mely megalakulása óta látványosan a városvezetést sztárolja, míg Mirkóczki ellenfeleit besározni igyekszik. Az Egripost név egyébként Mirkóczki Ádám polgármester nevére van bejegyezve.

A felvételen azt is hallani, ahogyan a helyi sajtó által Egyed Zsoltnak vélt beszélgetőpartner felajánlja Mirkóczki számára, hogy csináljanak egy új weboldalt a Rádió 1 Egert is üzemeltető Sztárbox Média Kft.-n keresztül, mert az EgerInfó már teljesen a polgármester ellen fordult. Itt hangzik el az a mondat, hogy „Ha fizetek, akkor ne b*sztass!” A beszélgetés során az is elhangzik, hogy a médiát függetlennek kell álcázni.

A Media1 elérte a Rádió 1 egri frekvenciáját birtokló cég tulajdonosait. A cég – neve mellőzését kérő – képviselője elmondta: „A nyilvánosságra került hangfelvétel alapján nyilvánvaló, hogy a Rádió 1 nem érintett az ügyben, hiszen Egyed Zsolt úr saját cége nevében, egy hírportál alapításáról tárgyal Eger polgármesterével. Az ügyben cégünk egyetlen munkatársa sem érintett, az emberi méltóságot sértő kifejezéseket és köztiszteletben álló, magas szakmai színvonalú munkát végző újságírók sértegetését, becsmérlését mélységesen elítéljük.”

A Rádió 1 hálózat egyébként épp a héten nyert frekvenciapályázatokat a Balatonnál. A teljes felvétel IDE kattintva hallgatható meg.