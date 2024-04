Már kezdtük hiányolni, hát megérkezett Bayer Zsolt – „Kulturáltan” kioktat arról, ki veheti a szájára a gyermekvédelmet

Természetesen a szokott stílusában megy neki Magyar Péternek, akit nemcsak narcisztikus pszichopatának tart, hanem egy teljesen gátlástalan hazudozónak.

Ha valakinek nagyon hiányzott Bayer Zsolt fröcsögése, nos, az megkaphatta a publicista legújabb „észrevételeit” a TISZA Párt arcával, alelnökével kapcsolatosan. A kormánypártokat kritikátlanul kiszolgáló publicista ezúttal pontokba szedte, mi a gondja Magyar Péterrel, hogy a szavaival élve „mindig vissza tudjuk keresni, ki is ez a nyomorult, beteg gazember valójában”.

Bayer esetében nagyon igaz a mondás: a stílus maga az ember Fotó: Facebook

A Magyar Nemzetben megjelent írása szerint elsőként mondható el Varga Judit exéről, hogy gyakran arrogáns, agresszív, kritikára durván reagál. „Emberi és társas kapcsolataiban is gyakran viselkedik ellenségesen, zsarnokként, illetve jellemző rá a bosszúálló és a manipulatív viselkedés, az empátia hiánya, valamint a felelősség másokra hárítása és mások hibáztatása. Jellemzően saját tehetségét és eredményét eltúlozza, valamint környezetétől irreális mértékű elismerést és csodálatot vár el” – olvasható Bayer írásában.

A publicista úgy véli, Magyar gyakran irigy másokra, vagy pedig éppen azt gondolja, hogy mások irigyek rá. Ebből kiindulva megállapítja, egyáltalán nem meglepő az, hogy társas kapcsolatai nem zökkenőmentesek, illetve az sem, hogy a környezetében élő emberek kifejezetten szenvedhetnek ezen megnyilvánulásaitól.

Aztán felhozza, miszerint a volt felesége hátán akart továbbra is zsíros állásokhoz jutni – ezt alátámasztandó, idézte a férfi egy korábbi nyilatkozatát. „Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán, amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek” – állt az említett nyilatkozatban.

Bayer állítása szerint azonban odalett minden jól fizető állami megbízatás, az asszony sem bírta tovább a narcisztikus pszichopata bántalmazásait, előjött tehát a titokban rögzített hangfelvételekkel.

Magyar Pétert egy narcisztikus pszichopatának tartja Bayer Fotó: Facebook/Magyar Péter

Aztán amin teljesen begurult a publicista, az az, hogy Magyar a legutóbbi tüntetésén előhozakodott a gyermekvédelemmel. Ugyanis Bayer szerint a jogászból lett politikus támogatói, tanácsadói, pénzelői, stratégái és felépítői azt a tanácsot adták neki, hogy a gyermekvédelem ügye, a pedofilbotrány és a kegyelmi botrány a Fidesz és szavazóbázisának „szíve közepe”, azt folytatni kell, bármi áron.

„A pszichopata gazember hamar be is jelentette hallgatóságának (nagyjából ezer fő), hogy majd ő megvédi a gyerekeket, és fel fognak állítani egy gyors reagálású rendőri egységet az ilyen ügyek kezelésére. Hát ez remek! Idézzük csak fel Varga Judit interjújának vonatkozó részletét: A gyerek telefonját vette el, és azt mondta a telefonban, hogy a mama tönkretette a papát, úgyhogy a papa most mindannyiunkat börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetben fognak nevelni. A gyerekek teljesen megrémültek” – fogalmazott Bayer, aki természetesen ismét kritikátlanul Szentírásnak tartja az elhíresült, Hajdú Péter által készített Varga Judit-interjú minden mondatát.

Magyart egy narcisztikus pszichopatának tartja, aki már annyira „hülye”, hogy lemondásra szólítja fel a kormányt. És Bayer szerint abban reménykedik, hogy ettől a kormány majd megrettenve lemond. Zárásként megígéri, hogy „És nem így lesz”.