Új ötlettel állt elő Gyurcsány pártja: vitacunamit akarnak a Fidesszel és a Tisza párttal

A DK közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz és a Tisza Párt listájának második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettjét hívják vitára.

"A demokratikus vita jó, az embereknek joga van tudni az EP-választás előtt, hogy a pártok, politikusok milyen Európa-képet képviselnek" – kezdődik a DK közleménye, amit Molnár Csaba EP-képviselő, a párt operatív igazgatója jegyez.

Azt írta:

a felmérések szerint csak a Fidesznek, a DK-MSZP-Párbeszéd közös listájának és a Tisza Pártnak van esélye arra, hogy több képviselőt küldjön az Európai Parlamentbe. Vagyis érdemes megnézni, hogy ezek a politikusok mit képviselnek. Mert nemcsak a listavezetők lesznek ezeknél a pártoknál EP-képviselők, sőt a Tisza párt esetén a listavezető maga mondta, hogy ő nem lesz az.

Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba Forrás: Facebook/Molnár Csaba

Molnár Csaba úgy fogalmazott: ezért a DK-MSZP-Párbeszéd közös lista második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettjei vitára hívják a Fidesz és a Tisza Párt listájának második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettjét.

A DK kampányfőnöke várja tehát a Fidesz és a Tisza alábbi jelöltjeit:

Dr. Molnár Csaba várja Gál Kingát és Dávid Dórát.

Dr. Vadai Ágnes várja Gyürk Andrást és Tarr Zoltánt.

Rónai Sándor várja Győrffy Balázst és dr. Kulja Andrást.

Tüttő Katalin várja Hölvényi Györgyöt és Lakos Esztert.

Nincsenek feltételeink. Lehet bármikor, bárhogy. Lehet pártonként egy fővel, külön, de lehet akár többen is. Nekünk minden megfelelő. Ha a többiek azt akarják, hogy ne álljunk meg az ötödik helyezettnél, nekünk úgy is jó

– tette hozzá Molnár Csaba.

A Momentum is vitában gondolkodik

A Magyar Hang pedig azt írta: Cseh Katalin momentumos EP-képviselő szombat délután háromnegyed kettőkor tette közzé Facebook-posztját, melyben vitára hívja a Tisza-párt listájának második helyén szereplő Dávid Dórát. Miután Magyar Péter már jelezte, hogy nem tervez kimenni, így Cseh is azt írja: Dávid Dóra tekinthető a tényleges listavezetőnek. A momentumos politikustól csupán tizenhárom perccel maradt le a DK-s Molnár Csaba, aki már nem is csak Dávid Dórát, hanem a Fidesz és Tisza többi jelöltjét is vitára hívta.