Aranyárban a cseresznye – Hetekkel korábban árasztotta el a piacot, de így is brutális drága

A gyorsan jött meleg időjárás miatt nem csak az eper, hanem a cseresznye is jóval korábban jelent meg a picokon. Lehet kapni bőségesen, de méregdrágán.

A gazdák szerint a márciusi hőségnek köszönhetően az eper után a cseresznye is hetekkel korábban kerülhet az asztalra. Ha az elkövetkezendő hetekben is ilyen jó idő lesz, akkor két hét múlva már a kajszibarack is kapható lesz a piacon. Azonban a jó minőségű, nagy mennyiségű termés ellenére az egekben vannak az árak, akár 3000 Ft is lehet a cseresznye kilója.

Illusztráció: 123rf.com

Gyakorlatilag az elmúlt egy másfél hónapban egy olyan melegfront, olyan nyár szerű állapotok voltak, amit minden bizonnyal elősegítették az cseresznye – illetve adott esetben a többi gyümölcs – is hamarabb érjen. Már látni kajszikat a boltok polcain, pedig az augusztusban szoktak megindulni

- fejtette ki Kiss Márk őstermelő az ATV Híradónak.

A korai cseresznye korábban igeny silány minőségű volt, de a kereskedő azt állítja: igen szép árut kap, aminek nem csak a mérete, hanem az ára is "szép nagy".

Most egy ilyen meggy nagyságban volt a cseresznye az árba végül, ilyen 1000-3500 forintért adtuk, és most megjelent az óriás cseresznye, ami egy nagyon kiváló ropogós fajta, gyönyörű, szép nagyon finom, de az ára is az

– mondta Friedmann Valéria zöldségkereskedő.