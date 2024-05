"Néma sunnyogás, amibe Orbán burkolózik" – Indulhat a megfosztási eljárás Sulyok Tamás ellen a földmaffia-ügy miatt

Aláírásgyűjtésbe kezdett Dobrev Klára, akciója sikerrel járt, az ellenzéki pártok mindegyike kifejezte egyetértését abban, hogy nem lehet hazánk államfője egy köztörvényes bűnöző. Indul a megfosztási eljárás.

- hívta fel a figyelmet Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök, a DK-MSZP-Párbeszéd EP listavezetője.

Fotó: Facebook/dobrevklara

Dobrev Klára felszólította Orbán Viktort, hogy végre fejtse ki álláspontját a köztársasági elnök ügyében.

Most Orbán viktoron a sor, hogy válasoljon: lehet Magyarország köztársasági elnöke egy köztörvényes bűnöző? Az a néma sunnyogás, amibe a miniszterelnök burkolózik, a gyávaság legbiztosabb jele. Így próbálta túlélni Novák Katalin bukását, és most így próbálja túlélni Sulyok Tamás bukását is